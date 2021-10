Oltre 70 aziende in cerca di talenti e professionalità, parte Recruiting Day Verona

Oggi, 28 ottobre, parte la terza edizione online del Recruiting Day Verona, l'iniziativa promossa dall'università in collaborazione con la Camera di Commercio di Verona che invita studentesse e studenti, laureate e laureati di area umanistica, economico-giuridica e scientifica a candidarsi alle posizioni aperte messe a disposizione da 70 aziende alla ricerca di talenti e professionalità da inserire nei loro staff.

All'interno del portale web, ognuna delle aziende che aderiscono all’iniziativa avrà una propria pagina dedicata dove sarà possibile presentarsi, anche in modalità multimediale, illustrando le proprie posizioni lavorative aperte o le figure professionali a cui è interessata. I candidati, attraverso lo stesso portale, potranno partecipare ai webinar, consultare i materiali informativi sulle aziende presenti e le posizioni aperte da loro messe a disposizione.

Successivamente, le aziende potranno organizzare colloqui individuali online direttamente sul portale con le candidate e i candidati ritenuti più in linea con i profili ricercati. Le selezioni proseguiranno fino al 30 novembre.

Oggi e domani sarà anche possibile partecipare al webinar di orientamento al mondo del lavoro con focus sulle professioni del mondo editoriale, dell'external auditing e dei servizi di advisory e consulting per le imprese. L'intero evento è svolto online e ci si potrà registrare accedendo con le proprie credenziali Spid, Cie o Cns.

«Recruiting Day Verona - ha commentato Diego Begalli, referente del rettore dell'università di Verona per il trasferimento della conoscenza e i rapporti con il territorio - è stato pensato per mettere in contatto i nostri laureati e le nostre laureate con il mondo del lavoro e le aziende del territorio».

«Si tratta di una piattaforma innovativa che svolge una duplice funzione: recruiting per le imprese e una sorta di "tutor digitale" per i laureati e gli studenti che vogliono mettere alla prova le proprie competenze - ha aggiunto Pietro Scola, conservatore del Registro delle imprese della Camera di Commercio di Verona - Grazie a questo strumento innovativo sono oltre 70 le aziende che, durante il processo di selezione, potranno riconoscere il candidato adatto che si sta cercando grazie alla selezione delle competenze adeguate. Le imprese possono inserire le offerte di lavoro e ricercare i candidati tramite il database. I colloqui online sono una buona soluzione per rendere più semplice l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Incontrare i candidati online consente di risparmiare tempo e denaro, permette inoltre di velocizzare e migliorare qualitativamente il processo di selezione».