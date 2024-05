Due giorni di incontri tra giovani e aziende con Recruiting Day Verona Vicenza

Al via Recruiting Day Verona Vicenza. L'evento è organizzato dall'università di Verona e dalle camere di commercio di Verona e di Vicenza per mettere in contatto le laureate e i laureati con il mondo delle imprese. Due i giorni in presenza: il 22 e il 23 maggio al Polo Santa Marta a Verona, con la possibilità di candidarsi anche online dal 22 maggio sulla consueta piattaforma www.recruitingverona.it.

Nel corso dell'evento, giunto alla sua ottava edizione, studentesse e studenti, laureate e laureati di area umanistica, economico-giuridica e scientifica potranno candidarsi alle posizioni aperte (offerte di lavoro o stage extracurriculare, anche per categorie protette) messe a disposizione da 56 aziende di primo piano alla ricerca di professionalità da inserire al loro interno. A queste si aggiungono molte altre imprese sulla piattaforma online dedicata.

Nel corso della due-giorni di domani e giovedì al Polo Santa Marta dell'università di Verona, a partire dalle 9 e fino alle 17.30, giovani dell’ateneo avranno la possibilità di incontrare i recruiter aziendali nei loro stand, seguire le presentazioni aziendali e consegnare il proprio curriculum.

L’evento punta a consolidarsi come un appuntamento fisso per far incontrare i giovani con le aziende del territorio. A confermarlo sono i numeri: l’ultima edizione in presenza e online di novembre 2023 ha registrato 52 imprese in presenza e 119 online, 446 annunci di lavoro e oltre 2mila candidature ricevute.

«Recruiting Day Verona Vicenza - ha spiegato Pier Francesco Nocini, rettore dell’università di Verona - si conferma come un appuntamento importante per supportare le nostre laureate e i nostri laureati nella ricerca di opportunità di crescita e posizioni qualificate nelle imprese del territorio».

«Abbiamo lavorato fianco a fianco delle aziende e delle associazioni di categoria del territorio - ha confermato Giuseppe Riello, presidente della Camera di Commercio di Verona - e le imprese ancora una volta hanno mostrato grande interesse per questa ormai consolidata iniziativa di placement specializzato. I numeri parlano chiaro: per questa edizione sulla piattaforma si sono registrate più di 230 aziende alla ricerca di nuove figure professionali da inserire nel loro organico».

«Il nostro rapporto con l'università di Verona è forte e consolidato, già da molti anni presso la sede universitaria di Vicenza ci sono corsi di economia dell'ateneo veronese - ha concluso Giorgio Xoccato, presidente della Camera di Commercio di Vicenza - Il tema del disallineamento tra domanda e offerta di lavoro è molto sentito dalle imprese e dalle categorie economiche della nostra provincia e per questo motivo già da due anni partecipiamo a questa lodevole iniziativa per dare un'ulteriore opportunità di incontro, con modalità innovative, alle imprese e ai giovani vicentini».