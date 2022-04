Lavoro nei parchi divertimento italiani ed esteri: l'incontro per conoscerne le opportunità

È pensato per chi vuole lavorare nei parchi divertimento in Italia e all’estero, il prossimo evento organizzato dal Servizio Promozione Lavoro del Comune di Verona. L’appuntamento, riservato ai giovani tra i 18 e i 35 anni, è in programma giovedì 28 aprile, dalle 15.30 alle 17, in sala Birolli in via Macello 17.

I partecipanti avranno la possibilità di conoscere le opportunità di lavoro nel settore dei parchi divertimento italiani ed esteri.

La prima parte dell’incontro sarà dedicata alle presentazioni dell’agenzia per il lavoro Manpower e di HB Leisure, realtà internazionale di rilievo nel settore dei parchi divertimento. Nella seconda parte dell’evento i partecipanti avranno l’opportunità di consegnare il proprio curriculum e di svolgere un colloquio conoscitivo individuale con i referenti delle due agenzie.

L’incontro è gratuito, con iscrizione obbligatoria entro il 27 aprile, e per prendervi parte è necessario il green pass. La partecipazione è limitata ad un numero massimo di partecipanti selezionati in ordine di iscrizione.

Per iscriversi occorre inviare una mail all’indirizzo lavoro@comune.verona.it indicando nell’oggetto "Richiesta partecipazione evento 28 aprile" e inserendo nel corpo della mail i seguenti dettagli: nome e cognome, codice fiscale, recapito telefonico, comune di residenza.

Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo lavoro@comune.verona.it o chiamare 045 8078782 – 8078776, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13; il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15 alle 18.