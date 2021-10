Hard Rock Cafe sta per aprire in Piazza Bra ed è in cerca di personale

Il locale vicino all'Arena avrà quattro sale interne dai design diversi, 280 posti a sedere all'esterno e non mancheranno cimeli storici del rock and roll appesi alle pareti

«Meno parole e più rock». Con questo spirito la catena degli Hard Rock Cafe arriverà presto anche a Verona. Il locale aprirà in Piazza Bra con quattro sale interne dai design diversi e con 280 posti a sedere all'esterno. E ovviamente non potranno mancare cimeli storici del rock and roll appesi alle pareti.

Per la prossima apertura, l'Hard Rock Cafe è in cerca di personale. Per proporsi, si può cliccare qui per inviare il proprio curriculum. Come si legge anche sulla sua pagina Facebook, l'Hard Rock Cafe di Verona cerca (ambosessi) addetti all'accoglienza, bartender, commessi, camerieri e aiuto-camerieri, cuochi e aiuto-cuochi.