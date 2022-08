Aperte le selezioni per 120 addetti alla Fiera del Riso di Isola della Scala

Dal 14 settembre al 2 ottobre, l'ente fieristico di Isola della Scala organizza la 54esima edizione della Fiera del Riso e per questo evento è alla ricerca di personale. Sono aperte le selezioni per circa 120 addetti per la Fiera del Riso e per le altre due manifestazioni, Taste of Earth e Fiera del Bollito. L'ente è alla ricerca di manodopera per sbarazzare e riordinare i tavoli, per le pulizie, il servizio cassa, l'info-point, il servizio tavoli ed altre attività ausiliarie. E i requisiti richiesti sono: l'aver compiuto 16 anni di età, essere residenti a Isola della Scala o nei paesi limitrofi e garantire un minima flessibilità oraria. Inoltre, rappresentano titoli preferenziale la conoscenza anche minima della lingua inglese, il possesso di un attestato sulla sicurezza generale sui luoghi di lavoro rilasciato da un ente riconosciuto e la disponibilità a garantire la presenza in tutte le giornate di Fiera.

Per la ricerca del personale, la Fiera di Isola della Scala si è affidata all'agenzia per il lavoro E-work, a cui si devono inviare le candidature entro il 5 settembre. Per candidarsi è possibile compilare il modulo sul sito di E-Work allegando il curriculum in formato word o pdf. Oppure si può inviare il curriculum con foto a welcome.verona@e-workspa.it, inserendo nell'oggetto "Candidatura per Ente Fiera di Isola della Scala". Infine, si può presentare di persona la propria candidatura negli uffici al primo piano del Comune di Isola della Scala. Ci si può presentare a questi uffici in questi orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, e il lunedì e il giovedì anche il pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30.

Il luogo di lavoro è l'area fieristica di Isola della Scala e gli orari di lavoro saranno stabiliti individualmente secondo la programmazione dei turni di servizio. L'annuncio è ovviamente rivolto a chi non ha un impiego oppure a chi cerca un secondo lavoro temporaneo.