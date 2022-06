Lavoro: Eataly alla ricerca di 120 figure professionali per la nuova sede di Verona

Adecco, società specializzata di The Adecco Group che sviluppa e valorizza il capitale umano, seleziona 120 figure professionali con mansioni legate all’area di mercato e ristorazione per Eataly, che verranno inserite nella nuova sede di Verona. Il punto vendita, la cui apertura è prevista per quest’autunno, prenderà vita negli spazi rinnovati dell’ex ghiacciaia della città. Tra le principali figure ricercate vi sono addetti sala e bar, cuochi, esperti di salumi e formaggi, gastronomi, macellai, pescivendoli, pizzaioli, cassieri e venditori.

Adecco si sta occupando delle selezioni per individuare gli “ambasciatori” del Made in Italy che potranno accompagnare i visitatori in un viaggio alla scoperta delle migliori eccellenze locali e italiane.

Ulteriori informazioni sull’azienda, sulle figure ricercate e sulle modalità per candidarsi sono disponibili a questo link.