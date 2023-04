Occupazione in Veneto, nel primo trimestre crescono assunzioni e lavoro stabile

Il 2023 si è aperto mostrando segnali di crescita per il mercato del lavoro regionale. Il primo trimestre dell'anno ha espresso un saldo positivo per +29.300 posti di lavoro dipendente, un bilancio migliore dell’analogo periodo di tutti i quattro anni precedenti compresa la situazione pre- crisi del 2019. E il singolo mese di marzo ha registrato 17.200 posti in più, superando anche in questo caso i valori toccati in precedenza. Dopo la situazione incerta di gennaio e il buon risultato di febbraio, dunque, nell’ultimo mese si è rafforzato il confronto positivo con il 2022 (+15.900) e con il 2019 (+11.700).

I dati sono pubblicati su Bussola, il periodico di Veneto Lavoro, e mostrano un ottimo bilancio occupazionale trimestrale. Un bilancio che si compone di 16mila posizioni lavorative a tempo indeterminato in più, +13.300 rapporti a termine e un saldo relativo all’apprendistato pressoché invariato (-33).

Dopo il fisiologico andamento negativo di gennaio su cui ricadono le chiusure di fine anno, febbraio e marzo sono risultati mesi positivi per il tempo determinato, nonostante siano ancora in crescita le trasformazioni contrattuali verso il tempo indeterminato (+11% sul 2022). Anche la domanda di lavoro si attesta su livelli particolarmente elevati: le assunzioni, complessivamente 160.200, superano del 4% quelle registrate nel primo trimestre 2022 e del 6% quelle del 2019, in periodo pre-pandemia. Nel mese di marzo la variazione è più contenuta rispetto al marzo 2022 (+1%), quando però ci si trovava in pieno rimbalzo post Covid e quindi su livelli particolarmente elevati, ma rispetto al 2019 la crescita è pari al 12%. Più contenuta la variazione registrata per le cessazioni contrattuali, che sono state 131mila, appena l’1% in più sul 2022.

Cresce nel trimestre la domanda di lavoro di giovani under 30, che con 55mila assunzioni rappresentano un terzo delle attivazioni complessive e mostrano una crescita dell'8% rispetto al 2022, mentre i lavoratori over 55 pesano appena per il 13% sul totale delle assunzioni ma con un incremento del 10% sull’anno precedente.

Delle 160mila assunzioni complessive, 46.700 hanno riguardato contratti part-time, la cui quota sul totale è passata dal 26% registrato nel 2021 all’attuale 29%. Per le donne, il peso del part-time sul totale delle assunzioni è ancora più sostenuto ed è passato dal 44% del 2021 al 46% di quest’anno.

L’analisi settoriale evidenzia nel primo trimestre dell’anno il ritorno in terreno positivo per l’agricoltura, che dopo diversi trimestri di calo registra un aumento delle assunzioni pari al 3% e un bilancio positivo per +4.500 posti di lavoro. La crescita complessiva rimane però trainata dai servizi, dove le assunzioni crescono del 10% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e il saldo è positivo per +16.300 posizioni lavorative. A fare da traino sono commercio e turismo, che rappresentano il 27% dei flussi di assunzione totali e registrano una variazione del +15% sul 2022. L’industria paga il raffronto con un periodo del 2022 in cui la ripresa si esprimeva ai massimi livelli nel settore secondario e mostra un calo del 5%, nonostante un saldo che rimane positivo in tutti i comparti, per un bilancio complessivo di +8.400 posti di lavoro.

A livello territoriale, il bilancio occupazionale è positivo in tutte le province con l’eccezione di Belluno (-900 posti di lavoro), che sconta la chiusura dei contratti stipulati per la stagione turistica invernale. Venezia concentra quasi un terzo dei nuovi posti di lavoro (+9.500) e l’incremento più consistente nelle assunzioni (+23%), seguita da Verona (+9.100 posti di lavoro e +4% assunzioni), Padova (+4.000), Treviso (+3.000), Vicenza (+2.700) e Rovigo (+1.800).

Le dichiarazioni di immediata disponibilità (did) rilasciate nel primo trimestre 2023 sono state 30.600, in aumento del 4% rispetto al 2022 con un andamento analogo alla crescita della domanda di lavoro. La composizione dei disoccupati iscritti negli elenchi dei centri per l’impiego del Veneto rimane abbastanza stabile nel tempo: prevalgono le donne (58%), gli italiani (74%) e i lavoratori di età compresa tra i 30 e i 54 anni (48%).

«Le 160mila assunzioni e i 29.300 posti di lavoro in più registrati nella nostra regione nel primo trimestre del 2023 sono il segnale di quanto l’economia veneta sia vitale e in pieno sviluppo - ha commentato il presidente della Regione Veneto Luca Zaia - Sottolineo che sono i dati trimestrali sull’occupazione più positivi degli ultimi 5 anni, in un arco di tempo nel quale abbiamo vissuto la pandemia e gli effetti dati dalla guerra in Ucraina. Possiamo dire tranquillamente, senza tema di smentita, che l’economia veneta è in ottima salute e che l’occupazione è in forte ripresa. Tra tutti i numeri mi piace evidenziare che finalmente il trimestre segna una ripresa anche dell’occupazione nell’agricoltura, settore che mi sta particolarmente a cuore. Un segnale di risalita che conferma ciò che abbiamo visto anche di recente in occasione di Vinitaly».

«L’occupazione nella nostra regione da diversi mesi sta registrando un andamento positivo - ha aggiunto l'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan - Quel che conforta è che sta crescendo l’occupazione stabile, inclusa la quota di assunzioni part-time. Elementi che dimostrano come il mercato del lavoro del Veneto sta migliorando in termini di qualità. Un obiettivo che ci siamo posti come Regione è di puntare ad una crescita del capitale umano e delle competenze per l’accesso al lavoro, ma anche di investire sulla consapevolezza delle imprese sul fatto che è necessario investire sulle proprie risorse. E credo che i numeri ci dicano che siamo sulla buona strada. Sottolineo con soddisfazione la crescita di domanda di lavoro di giovani under 30. E conforta il ritorno al segno positivo dell’occupazione in agricoltura».