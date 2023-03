Cresce l'occupazione femminile in Veneto: 12800 posti di lavoro in più guadagnati nel 2022

Dopo le pesanti ripercussioni della pandemia, l’occupazione in Veneto è tornata a correre anche sul fronte dell’occupazione femminile. Questa l'analisi di Veneto Lavoro in occasione della Festa della Donna che si celebra l'8 marzo.

Già nel 2021 i volumi di assunzione erano tornati sui livelli del 2019 e il saldo occupazionale dei posti di lavoro occupati da donne era risultato addirittura superiore a quello maschile (+30.100 a fronte di +28.900). Nel 2022 i posti di lavoro al femminile guadagnati sono stati 12.800, con un volume di assunzioni superiore a quello pre-pandemico (complessivamente 412.300) e in crescita del +15% rispetto all’anno precedente. Resta elevata, seppure in leggera flessione rispetto agli anni precedenti la pandemia, l’incidenza del part time, che interessa il 43,2% delle assunzioni al femminile.

Nonostante un divario di genere ancora ampio, si conferma quindi il trend positivo dell’occupazione femminile in una regione che presenta livelli di partecipazione delle donne al mercato del lavoro superiori alla media nazionale e in crescita rispetto al periodo pre-pandemico. Secondo i dati Istat, nel 2022 il tasso di occupazione femminile ha toccato il 59,6%, a fronte del 59% medio registrato nel 2019 e di una media nazionale del 50,9%. Si abbassa, al contrario, il tasso di disoccupazione, pari nel 2022 al 4,2% a fronte del 7,4% annuo di tre anni prima.

A crescere negli ultimi anni è stata soprattutto l’occupazione femminile stabile. Nel 2021 il saldo dei posti di lavoro a tempo indeterminato è stato positivo per +4.500 unità, superiore anche a quello maschile che si è fermato a quota +3.200, mentre nel 2022, pur registrando valori inferiori a quelli degli uomini, si sono registrati 16.000 rapporti di lavoro stabile in più.

Nonostante nell’ultimo anno sia stata la componente maschile ad aver guadagnato più posti di lavoro a tempo indeterminato, è per quella femminile che si registrano i maggiori incrementi sia in termini di assunzioni che di cessazioni. Gli ingressi al tempo indeterminato sono aumentati del +10% sul 2019 e del +31% sul 2021, contro rispettivamente il +6% e +28% degli uomini.

In particolare, nel 2022 le donne che hanno avuto accesso a una posizione a tempo indeterminato sono state quasi 91.400, di cui 52.400 direttamente tramite un’assunzione e 39.000 attraverso la trasformazione di un contratto a tempo determinato o di apprendistato. La maggior parte di loro (circa il 75%) ha trovato impiego nel settore dei servizi, prevalentemente servizi alla persona (in particolare nella sanità e nei servizi sociali), commercio e turismo. Il 24% ha invece trovato occupazione nell’industria, soprattutto nei comparti tessile-abbigliamento e alimentare. La prevalente partecipazione delle donne ai diversi ambiti del terziario si riflette sugli inquadramenti professionali, che hanno riguardato soprattutto le professioni qualificate dei servizi (27%) e quelle impiegatizie (26%).

Per il 14% delle donne il tempo indeterminato ha rappresentato il primo ingresso nel mercato del lavoro dipendente regionale, mentre tra quante avevano avuto precedenti esperienze lavorative, il 61% proveniva da un contratto a termine e il 39% da un altro rapporto a tempo indeterminato, quasi la metà dei quali conclusi con le dimissioni della lavoratrice e una successiva ricollocazione a meno di un mese di distanza.

Anche riguardo alla mobilità in uscita dal lavoro le donne registrano una crescita superiore a quella degli uomini, in particolare proprio per quanto riguarda le dimissioni, aumentate del 19% rispetto al 2019 e di ben il 46% sul 2021 (per gli uomini invece rispettivamente +12% e +28%).

«Quando non sarà più necessario mettere in luce i progressi ottenuti nel campo delle pari opportunità e della parità di genere vorrà dire che l’impegno speso è stato riconosciuto e non ci si farà più caso. Nel frattempo, registriamo che siamo sulla buona strada per raggiungere quel traguardo: i dati sull’occupazione femminile nel Veneto sono incoraggianti e dimostrano che, sebbene la parità tra uomini e donne nel mondo del lavoro e del welfare non sia ancora pienamente raggiunta, il 2022 ha registrato un incremento del 17% delle assunzioni di lavoratrici rispetto al 2021».

È questo il commento del presidente del Veneto Luca Zaia, sui dati di Veneto Lavoro in occasione dell'8 marzo.

«La festa della donna, oltre a ricordare giustamente le discriminazioni e violenze a cui sono soggette le donne e a celebrare le grandi conquiste professionali, sociali e politiche, deve anche sottolineare la centralità dell’obiettivo indicato dalla Costituzione di giungere ad una completa parità con gli uomini, anche nell’ambito lavorativo - aggiunge il Governatore del Veneto -. In linea con questo obiettivo, dal 2017 la Regione ha finanziato 863 progetti di imprenditoria femminile con un sostegno complessivo di oltre 18 milioni di euro. E quest’anno ha previsto l’erogazione di contributi al 30% in conto capitale alle imprese a prevalente o totale partecipazione femminile e alle professioniste, per un totale di 2,3 milioni di euro di cui 500.000 euro riservati alle professioniste».