"Occhio al prezzo", un successo la campagna d'informazione del Comune di Verona per una spesa attenta al portafoglio

Ogni mese il Comune di Verona segnala ai cittadini, attraverso l'iniziativa "Occhio al prezzo", veicolata attraverso il canale Telegram e gli altri social istituzionali, e sui 18 totem presenti sul territorio, quali sono i prodotti alimentari che salgono di prezzo e quelli che scendono. «Un’iniziativa ideata da ottobre 2022 che - sottolineano da Palazzo Barbieri - ha permesso a Verona di non essere più tra le cinque città con più alto tasso di inflazione».

Grazie a questo progetto, l'amministrazione comunale di Verona punta a mantenere costantemente aggiornata la cittadinanza sulle variazioni dei prezzi, con una diffusione capillare, a cadenza mensile, della top ten dei ribassi e dei rincari a tavola, visibile sui totem in vari luoghi della città, i canali social e il sito del Comune di Verona. «Significativo il successo dell'iniziativa, - rimarca una nota del Comune - proprio grazie alla diffusione attraverso Telegram che continua ad aumentare il numero di iscritti».

Le variazioni al ribasso

Sempre dal Comune viene rilevato che da dicembre 2022 e per quasi tutto il 2023 a Verona l’inflazione è rimasta allineata ai dati nazionali, cosa che «non accadeva da alcuni anni». Nello specifico, per quanto riguarda l’anno appena concluso, nel territorio veronese l'inflazione sarebbe cresciuta in media del 5,1% contro il 9,0% del 2022, mentre in Italia la variazione media annua del 2023 risulterebbe pari a +5,7% contro l'8,1% del 2022.

«Verona, - evidenzia quindi la nota di Palazzo Barbieri - si è sempre mantenuta inferiore al dato nazionale, ad eccezione di dicembre 2023 dove il divario è stato di appena lo 0,1%. Una variazione minima immediatamente attenzionata dal Comune, che prosegue la sua campagna informativa mirata».

Le variazioni segnalate a dicembre 2023

Di seguito riportiamo i dati relativi ai principali prodotti che a dicembre 2023 hanno registrato rispettivamente maggiore crescita e diminuzione di prezzo, e che sono attualmente segnalati.

Chi sale:

Pesci surgelati e Burro +1,6%

Olio di oliva +1,0%

Yogurt, piatti pronti, confetture, marmellate e miele +0,8%

Chi scende: