Cda Amia, si è insediato il nuovo vicepresidente Burato: «Procede il percorso di trasformazione in house della società»

Si è svolta lunedì 30 gennaio la riunione del Consiglio di amministrazione di Amia. Durante la seduta, secondo quanto riferito dall'azienda, erano presenti il presidente Bruno Tacchella, il direttore Ennio Cozzolotto ed i consiglieri di amministrazione. Nell'incontro è stata formalizzata la nomina del nuovo vicepresidente della società, ovvero Marco Burato.

Indicato dall’amministrazione comunale, nominato dall’assemblea dei soci di Amia (Agsm) lo scorso 12 gennaio, già consigliere comunale di Verona ed ex consigliere di Agsm, Burato si è quindi insediato ufficialmente come "numero due" di Amia, prendendo il posto di Alberto Padovani, nominato nei mesi scorsi presidente della Quarta circoscrizione. L’attuale Cda di Amia, secondo quanto si apprende, resterà in carica fino all’espletamento definitivo dell’iter burocratico che porterà la società verso la nuova struttura in house, di intera proprietà del Comune di Verona.

«Ringrazio l’assemblea dei soci per la prestigiosa nomina e per la fiducia. - ha commentato Burato - Una nomina che avviene tra l’altro in un particolare periodo di profonda trasformazione di Amia e di fondamentale importanza per i futuri assetti, strategie, investimenti ed obiettivi della società. Prosegue quindi il percorso verso l’in house, un iter complesso, ma che ci auguriamo possa garantire in tempi brevi un servizio sempre più capillare ed ottimale».

Lo stesso vicepresidente della società Marco Burato ha poi aggiunto: «Con l’attuale Cda ed in sinergia con l’amministrazione comunale cercherò di assicurare il mio impegno in un settore, come quello dei rifiuti, di strategica importanza per il nostro ambiente e territorio. Amia rappresenta infatti il biglietto da visita di Verona, ed è quindi un nostro dovere assicurare a turisti, visitatori e residenti, un servizio sempre al passo con i tempi ed il più possibile efficiente», ha concluso Burato.