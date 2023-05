Nuovo contratto per i lavoratori della Ferroli. «Risponde ai nuovi bisogni»

Dopo sei mesi e numerosi incontri con i vertici dell'azienda, Fim Cisl e Fiom Cgil hanno raggiunto un'intesa per istituire un nuovo contratto per i lavoratori degli stabilimenti Ferroli. Un contratto che è stato validato dalle assemblee dei lavoratori a grandissima maggioranza.

Il contratto avrà valenza triennale e contiene importanti contenuti in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, come i permessi aggiuntivi in caso di assistenza a genitori anziani, a disabili e a figli in tenera età, la regolamentazione dello smart working e la libertà nella gestione del tempo. Passi avanti anche sulla stabilizzazione del lavoro precario, in anticipo sui tempi previsti dalla legislazione, sull'inquadramento unico e sull'incremento economico sostanziale delle premialità fisse e variabili.

«Con estrema soddisfazione - hanno dichiarato i segretari di Fim Cisl e Fiom Cgil Verona - abbiamo svolto le assemblee per illustrare i risultati raggiunti, in particolare possiamo affermare che finalmente, dopo anni di vuoto contrattuale, i lavoratori di Ferroli tornano ad avere un contratto che risponde ai termini moderni ai nuovi bisogni di lavoratori ed in termini economici, rispondendo nei fatti ai principi di distribuzione dei risultati aziendali e mettendo nei fatti la persona al centro, dando risposte concrete, contrastando la precarietà ed aiutando le persone nel momento del bisogno per il sostegno ai propri famigliari. Da oggi si riavvia un percorso importante anche per i lavoratori di Ferroli, frutto di un percorso di confronto e relazioni industriali importanti ma anche di grande partecipazione dei lavoratori alla vita sindacale ed aziendale».