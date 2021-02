Il Veneto approva 6 nuovi distretti del commercio in provincia di Verona

«Il numero di richieste ed il livello dei progetti presentati dimostrano che l'idea dei distretti del commercio non solo piace ma, oggi, alla luce della situazione che stiamo vivendo con la pandemia, rappresentano un'occasione più unica che rara per fare sinergia e unire le forze per il rilancio. Abbiamo lavorato molto con i Comuni, Anci e con le associazioni di categoria per arrivare a far sì che i distretti siano indispensabili strumenti per il rilancio dei nostri centri e delle piccole attività commerciali. Sono strumenti già collaudati e apprezzati dagli imprenditori, che ora, grazie alla stretta collaborazione con le amministrazioni comunali possono diventare volano per il rilancio commerciale del nostro tessuto urbano e delle attività che lo rendono vivo». Roberto Marcato, assessore regionale allo sviluppo economico, ha annunciato così l'approvazione da parte della giunta del Veneto della delibera che iscrive nell'apposito elenco regionale 17 nuovi distretti del commercio con il coinvolgimento di 41 territori comuni.

In provincia di Verona, i nuovi distretti sono sei ed interessano sedici comuni:

Distretto del commercio di Povegliano Veronese;

Distretto delle terre di Valpolicella (San Pietro in Cariano, Dolcè, Fumane, Marano di Valpolicella, Negrar di Valpolicella, Pescantina, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Sant'Anna d'Alfaedo);

Polo commerciale bardolinese (Bardolino);

Poli commerciali città di Oppeano;

Polo commerciale Arilicense (Peschiera del Garda);

Distretto della collina veronese (Affi, Cavaion Veronese, Costermano del Garda, Pastrengo).

L'elenco dei distretti del commercio della Regione Veneto aggiornato comprende, quindi, ora 82 distretti (coinvolgenti complessivamente 161 amministrazioni comunali), sui quali la Regione effettuerà un'azione di monitoraggio sull'attuazione delle iniziative contenute nelle proposte di individuazione.