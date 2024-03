La città di Verona ha 37 nuove "Botteghe storiche", Sandrini: «Tanti anni di lavoro all'insegna della qualità»

C’è la pasticceria artigianale, l’edicola sotto casa, la gioielleria ma anche la trattoria con i piatti della tradizione e il ristorante inserito nelle guide più prestigiose. Sono le botteghe storiche della città di Verona, attività spesso a conduzione familiare che si distinguono per la passione di chi le gestisce e la qualità dei prodotti o servizi che offrono ai clienti.

Sono in tutto 270 le botteghe storiche veronesi, 37 delle quali riconosciute tali proprio oggi, lunedì 18 marzo, con la tradizionale cerimonia in municipio durante la quale è stata consegnata la caratteristica e pregiata targa in bronzo con la scritta rossa "Bottega storica di Verona" che dovrà essere esposta fuori dall’esercizio per segnalare la presenza del locale storico. Si tratta di un modo per valorizzare una parte integrante del prezioso patrimonio della città di Verona e per sensibilizzare i giovani all’importanza di un lavoro che punta alla qualità.

«Tanti anni di lavoro all’insegna della qualità meritano non solo un ringraziamento, ma anche un segno di grande valenza simbolica a testimonianza di tutto l’impegno profuso. - ha detto l’assessore alle attività economiche Italo Sandrni - E non solo, perché vorremmo sensibilizzare la cittadinanza a contrastare il fenomeno della chiusura delle attività commerciali di antica data, ma anche a promuovere tra i giovani la ricerca di un lavoro che appassioni e di qualità. Ringrazio i presidenti di Circoscrizione che oggi partecipano a questa cerimonia a che sono i primi testimoni del servizio che queste attività svolgono all’interno di un quartiere».

Quali sono le nuove Botteghe storiche di Verona

A consegnare le targhe insieme all’assessore Sandrini c’erano i presidenti di Circoscrizione, per la 1^ Lorenzo Dalai, per la 2^ il vice presidente Pietro Corcioni, per la 3^ Riccardo Olivieri, per la 4^ Alberto Padovani, per la 5^ Raimondo Dilara, per la 6^ Rita Andriani, per la 7^ Carlo Pozzerle e per l’8^ il vice presidente Gianluca Stradiotto.