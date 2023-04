Ingressi turistici a numero chiuso per Verona? Confesercenti contraria: «Si punti sulle prenotazione online»

«Agevolazioni per chi prenota on line senza però, almeno in una prima fase, lasciare una quota libera in modo da non tagliare fuori un'ampia area di turisti che non ha confidenza con la tecnologia». Così Alessandro Torluccio, direttore di Confesercenti Verona, interviene sul dibattito in corso a Verona, in merito ad un possibile numero chiuso degli ingressi turistici.

«Il turismo a Verona crea un indotto economico determinante per le attività commerciali, - ha quindi aggiunto Alessandro Torluccio - è un pilastro del benessere della città per imprese e lavoratori. Verona si sta affermando come una delle più importanti città turistiche europee e per questo, in questa fase è quindi preferibile lasciare libertà di ingresso». Lo stesso direttore di Confesercenti Verona ha poi rilevato: «Quello che è possibile è invece la realizzazione di un sistema di agevolazioni legate alla prenotazione dei maggiori attrattori cittadini che aiuti a migliorare il sistema dei servizi e a gestire adeguatamente una domanda turistica molto eterogenea».

In tal senso, il direttore Alessandro Torluccio ha ribadito: «Per Confesercenti è necessario sempre di più ragionare come "sistema" anche a livello provinciale e pertanto vede con fiducia l’avvio del nuovo soggetto camerale "Destination Verona & Garda Foundation", il soggetto che gestirà in modo unitario la promozione delle sei destinazioni veronesi».