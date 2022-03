Catullo, quasi un milione e mezzo di passeggeri nel 2021. Minimizzate le perdite

Gli aeroporti del Nordest progettano la ripresa, puntando su innovazione e intermodalità. Mentre la pandemia mandava a picco i numeri dei viaggiatori, gli scali nordorientali italiani hanno continuato a investire e portare avanti i propri progetti. Progetti che in qualche caso sono stati solo rallentati ma non cancellati dall'emergenza sanitaria.

Il prossimo numero del Rapporto Nord Est del Sole 24 Ore (in edicola domani, 11 marzo, in Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige) dedica il focus di apertura al sistema aeroportuale italiano che ha chiuso l'anno con perdite di oltre 1,3 miliardi di euro.

Nel dettaglio, Venezia ha chiuso a quota 3 milioni 437mila passeggeri (+23% rispetto al 2020; -70% rispetto al 2019), mentre i dati di Treviso scontano la chiusura ai voli commerciali da aprile 2020 a tutto maggio 2021 e si fermano a poco più di un milione e 200mila (+164% rispetto al 2020; -62% rispetto al 2019). Verona minimizza le perdite, anche perché meno condizionata dall’assenza dei viaggiatori internazionali: 1.458.738 passeggeri (+40% rispetto al 2020; -60% rispetto al 2019).

Sul Marco Polo, si legge sul Rapporto Nord Est del quotidiano economico, ci si concentra su sostenibilità e intermodalità. Airbus, Snam e Save hanno firmato un accordo per promuovere l’utilizzo dell’idrogeno come vettore energetico sostenibile nel settore aeroportuale e nel trasporto aereo. Le tre aziende hanno annunciato che condivideranno una strategia con l’obiettivo di contribuire a ridurre l’emissione dei gas serra legati all’attività aeroportuale, a partire dallo scalo di Venezia. Sul fronte collegamenti, intanto Venezia incassa anche l’approvazione del progetto di collegamento ferroviario: la bretella sarà lunga circa 8 chilometri, di cui 3,4 in galleria.

Investimenti e potenziamento anche a Verona, con il Catullo che rinnova l’area partenza e si struttura su scala internazionale, mentre Bolzano, dopo l’allungamento della pista, vuole facilitare gli arrivi dall’area tedesca.

Intanto le compagnie strizzano l'occhio ai viaggiatori con nuove destinazioni e pacchetti sconto.

Ed il tema degli aeroporti è strettamente legato a quello del turismo. È partito il conto alla rovescia per l’apertura della stagione turistica in vista della Pasqua e dei ponti primaverili nelle città d’arte, sulle spiagge e sul Garda dopo due anni molto critici. Gli imprenditori da settimane sono impegnati nelle manutenzioni e soprattutto nella sempre più complessa ricerca di personale. La pandemia, hanno spiegato gli addetti ai lavori al Rapporto Nord Est di domani, ha provocato una forte perdita di professionalità nel turismo perché molti addetti, alla ricerca di un impiego più stabile, hanno trovato occupazione in altri settori. Non basta nemmeno l’alta formazione assicurata dall'Its Academy Turismo. E solo il 20% circa di chi si diploma all'alberghiero rimane nel comparto.