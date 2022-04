Naïma AllScent cresce ancora e apre a Bussolengo

Naïma AllScent apre un nuovo punto vendita a Bussolengo all’interno del centro commerciale Porte Dell’Adige.Un beauty store di 180 metri quadri realizzato con tuti i touch point del Naïma Retail Store Format.

“Un nuovo beauty store si aggiunge alla nostra famiglia. Abbiamo, per il futuro, un piano di aperture ben delineato e che ad oggi stiamo portando avanti in maniera puntuale. Vogliamo contribuire a naimizzare l’Italia portando il nostro know how e l’expertise dei NaïmAngels ai consumatori.” Enzo Annunziata, AD Naïma AllScent.

“L’apertura di questo store conferma la volontà e determinazione delle famiglie Naïma di investire sul futuro del brand e del mercato della profumeria. La famiglia Annunziata contribuisce all’espansione del brand Naïma non solo in modo quantitativo, con il 41esimo beauty store, ma soprattutto in modo coerente grazie all’implementazione di tutti i touch point del format interactivaction che ci permettono di arrivare al nostro omnicustomer.” Fabio Lo Prato, Managing Director Naïma.