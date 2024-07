Michelangelo Dalla Riva è il nuovo segretario generale della Camera di Commercio di Verona

Michelangelo Dalla Riva, veronese di 56 anni, ritorna in Camera di Commercio di Verona con il ruolo di segretario generale. «Dopo la prematura scomparsa del compianto Riccardo Borghero - spiega il presidente Giuseppe Riello - è stata avviata la procedura per la selezione del segretario generale che si è conclusa con la nomina di Dalla Riva, che ritorna in Camera di Commercio di Verona dove ha iniziato la sua carriera. La profonda conoscenza degli aspetti amministrativi e organizzativi degli enti camerali, acquisita nell’Ente scaligero come funzionario prima e dirigente poi, l’hanno portato ad assumere le funzioni di vertice della Camera di Commercio di Reggio Emilia e successivamente della neocostituita Camera di Commercio dell’Emilia. Sono certo - ha aggiunto il presidente Giuseppe Riello - che lavoreremo bene insieme per lo sviluppo dell’economia veronese e il sostegno delle nostre imprese».

Michelangelo Dalla Riva è stato assunto alle dipendenze della Camera di Commercio di Verona nel 1988, a soli 19 anni, come programmatore informatico. Dopo la laurea in Economia e commercio ha assunto la responsabilità di diversi uffici: dagli albi e ruoli alle risorse umane, dalla camera arbitrale alla contabilità, dalla borsa merci ai marchi, brevetti e metrologia legale. È stato responsabile della Fede Pubblica e della tutela del consumatore per la provincia di Verona.

Nel 2001 è stato promosso alla dirigenza dell’Area affari amministrativi con responsabilità dei servizi affari generali, ragioneria, provveditorato e regolazione del mercato ed è stato nominato vicesegretario generale vicario dell’Ente. Nel 2010 ha assunto il ruolo di segretario generale della Camera di Commercio di Reggio Emilia, incarico riconfermato nel 2015.

Nel 2018 è stato nominato Commissario ad Acta per la costituzione della Camera di Commercio dell’Emilia, nata dall’accorpamento degli enti camerali di Reggio Emilia, Parma e Piacenza e della quale è stato poi nominato Segretario Generale. Nel marzo 2024 è risultato vincitore della procedura comparativa indetta dalla Camera di Commercio di Verona per l’incarico di segretario generale.