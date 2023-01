Mercato veneto del lavoro, il 2022 chiuso in positivo: il saldo è di quasi 30 mila posti in più

Il 2022 si è confermato un anno positivo per il mercato del lavoro veneto, che soprattutto nella prima parte dell’anno ha visto proseguire il rimbalzo occupazionale post Covid iniziato nell’estate del 2021, per poi mostrare un progressivo rallentamento del ritmo di crescita.

Ad offrire il quadro complessivo dell'occupazione regionale relativamente all'anno che si siamo appena lasciati alle spalle, è "La Bussola" di Veneto Lavoro.

Il saldo tra assunzioni e cessazioni è pari a 29.500 posti di lavoro dipendente in più, un valore inferiore a quello del 2021, anno caratterizzato da ritmi di crescita particolarmente sostenuti, ma superiore a quello registrato nel 2019 (26.900). Le assunzioni, complessivamente 616.200, sono cresciute del 14% rispetto allo scorso anno e del 4% sul 2019.

Il primo semestre dell’anno si è rivelato particolarmente positivo e ha registrato una crescita delle assunzioni pari al +31%, mentre nella seconda metà del 2022 i reclutamenti sono tornati su livelli analoghi a quelli del 2021, segnando mediamente un -2% e toccando a dicembre il valore minimo del -5%. Il mese di dicembre 2022 ha inoltre registrato una perdita di 13.100 posti di lavoro che, sebbene fisiologica in questo periodo dell’anno, risulta superiore sia a quella registrata nel 2021 (-9.700) che a quella del 2019 (-12.100).

La crescita registrata nel 2022 è determinata esclusivamente dai contratti a tempo indeterminato, aumentati nel corso dell’anno di 37.400 unità e del +26% in termini di domanda di lavoro, grazie soprattutto all’incremento delle trasformazioni da contratti di apprendistato (+12%) e a tempo determinato (+56%). Proprio in virtù di tali dinamiche, l’anno si chiude con un bilancio negativo sia per l’apprendistato, con 4.000 posizioni lavorative in meno, che per il tempo determinato (- 3.900).

Riguardo alle altre tipologie contrattuali, crescono le collaborazioni di lavoro subordinato (+32%) e il lavoro intermittente (+9%), mentre lavoro domestico (-12%) e tirocini di inserimento lavorativo (-17%) registrano una lieve flessione. La domanda di lavoro in somministrazione, particolarmente diffusa nell’industria per il reperimento di profili operativi e intermedi, ha registrato fino al mese di novembre un aumento del +5%, con un saldo positivo di circa 1.600 posizioni lavorative in più.

La rinnovata mobilità in entrata e in uscita dal mercato del lavoro ha determinato anche un aumento delle cessazioni dei rapporti di lavoro (+17%), che in più della metà dei casi sono dovute alla conclusione di rapporti a termine. Le dimissioni costituiscono il 34% del totale e risultano in aumento del 17%, mentre i licenziamenti economici, individuali e collettivi, crescono del 45% rispetto al 2021, quando in parte ancora vigeva il divieto di licenziamento, ma hanno un peso assoluto marginale (24.200, appena il 4% del totale delle cessazioni). In lieve aumento anche i licenziamenti disciplinari (+6%).

A livello settoriale la crescita si è concentrata in quei settori che più avevano sofferto gli effetti della pandemia, a cominciare dal turismo (+33% rispetto al 2021), ma anche alcuni comparti del Made in Italy quali calzaturiero (+48%) e occhialeria (+26%). L’industria guadagna nell’anno oltre 15.200 posti di lavoro, i servizi 14.800, mentre in agricoltura prosegue il lento e costante restringimento del bacino occupazionale del lavoro dipendente, con una perdita di 600 posti di lavoro e una flessione delle assunzioni del -6%.

Le province che hanno concentrato nell’anno il maggior numero di assunzioni sono state Venezia e Verona, che insieme hanno registrato oltre 307.000 reclutamenti, ovvero la metà del totale dei contratti stipulati complessivamente in Veneto, con una crescita rispettivamente del +29% e del +10% rispetto all’anno precedente. Quanto ai posti di lavoro creati spicca invece Padova, con 6.900 posti di lavoro in più nel corso dell’anno sui 29.500 guadagnati complessivamente in Veneto, seguita da Venezia e Verona (entrambe attorno a 5.900 posti di lavoro in più). Il Veneto centrale, a vocazione manifatturiera, presenta saldi più contenuti ma significativi in proporzione alla dimensione demografica, con Vicenza che vede crescere il suo bacino occupazionale di 4.800 posti e Treviso di 4.400. Rovigo e Belluno presentano valori in linea con il peso dei rispettivi territori: mille posti di lavoro in più e assunzioni stabili rispetto all’anno precedente a Rovigo, 600 posti in più e assunzioni in crescita del 6% a Belluno. Nel mese di dicembre, invece, assunzioni in calo ovunque tranne che a Venezia.

La ritrovata dinamicità del mercato del lavoro ha determinato anche un lieve aumento degli ingressi in disoccupazione: le dichiarazioni di immediata disponibilità (DID) presentate nel corso dell’anno sono state 140.100, in aumento del 12% rispetto al 2021. Al 31 dicembre 2022 i disoccupati iscritti ai Centri per l’impiego del Veneto sono complessivamente 317.500, cui si sommano 82.000 soggetti in sospensione perché occupati temporaneamente o perché in conservazione della condizione di disoccupazione per ragioni di reddito.

Scarica "La Bussola" di Veneto Lavoro - Gennaio 2023

Zaia e Donazzan

«I dati sull’occupazione della nostra regione dimostrano che lo scorso anno il sistema economico del Veneto, nonostante le note difficoltà, ha reagito bene, fornendo occasioni importanti per i lavoratori. Anzi, guardando le cifre, la prima parte dell’anno è stata eccezionale per l’occupazione con numeri record sostanziati da settori come il turismo e l’industria, che hanno ripreso l’attività a livelli prepandemia, con ricadute positive a tutti i livelli».

Questo il commento del presidente del Veneto, Luca Zaia, sui dati relativi al mercato occupazionale regionale.

«I dati sull’occupazione confermano le indicazioni sulla crescita del PIL annuale che, secondo le stime di Prometeia, nel 2022 è stata del 4,2% – sottolinea Zaia -. Numeri davvero importanti che dicono molto di come il Veneto e i veneti hanno saputo rimboccarsi le maniche e ripartire, macinando strada e risultati.

I segnali di rallentamento dell’autunno sono stati e sono tutt’ora oggetto di attenzione da parte delle strutture tecniche regionali – precisa Zaia -, ma le evidenze di alcuni settori produttivi in ripresa, quali il turismo e l’industria (che registra punte di eccellenza nelle produzioni del calzaturiero e dell’occhialeria), ci fanno ben sperare anche per l’anno appena iniziato».

Alle parole del governatore, si aggiungono quelle dell'assessore regionale al Lavoro Elena Donazzan: «I dati sull’occupazione del Veneto a dicembre confermano il rallentamento del mercato del lavoro iniziato lo scorso settembre. Il quadro complessivo dell’occupazione veneta 2022 resta complessivamente positivo grazie ai risultati del primo semestre, nel quale si sono registrati numeri di crescita da record nella nostra regione e a settori produttivi in netta ripresa, a partire dal turismo passando per i servizi fino all’industria manifatturiera.

Un segnale particolarmente positivo è quello dell’incremento dei contratti a tempo indeterminato – commenta ancora Donazzan -. In sostanza, di fronte al rallentare dell’economia, le aziende hanno scelto di investire sulla stabilizzazione del personale. Un fattore non di poco conto nel quadro complessivo, come quello legato all’aumento dell’occupazione femminile (più 17% rispetto al 2021), elemento sul quale puntiamo molto in prospettiva futura.

Il dato sulla disoccupazione è in lieve aumento (317.500 disoccupati) – conclude l'assessore –, ma va detto che i numeri indicano anche una maggiore mobilità del mercato del lavoro regionale. E la mobilità è un segnale positivo perché rappresenta la vivacità dell’offerta. Un segnale da monitorare nei primi mesi dell’anno per capire effettivamente come evolverà l’occupazione regionale, dando risposta a tutti coloro che sono ancora in cerca di un posto di lavoro».