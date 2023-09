Mercato del lavoro nel Veronese, a settembre previste oltre 10 mila assunzioni: cambiano i fabbisogni

In settembre la forza lavoro in provincia di Verona si arricchisce di 10.710 entrate. Si tratta di assunzioni a tempo indeterminato o di apprendistati nel 23% dei casi, mentre nel 77% i contratti saranno a termine (a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita). Le entrate previste si concentreranno per il 70% nel settore dei servizi, in particolare nella logistica, nei servizi alle persone, nel commercio e nei servizi turistici, e per il 52% nelle imprese con meno di 50 dipendenti.

Secondo i dati presentati dall’indagine Excelsior, realizzata da Unioncamere in accordo con l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, e diffusi dalla Camera di Commercio di Verona, le figure più richieste sono ora, data l’imminente fine della stagione estiva, quelle della logistica e dei servizi alle persone, rispettivamente 1.570 e 1.560. Continua, però, il fabbisogno nel settore del commercio (1.500 lavoratori) e del turismo, 1470. È poi in ripresa l’edilizia che cerca 910 persone da inserire nel comparto

«Le imprese che prevedono assunzioni saranno pari al 16% del totale – spiega Giuseppe Riello, presidente della Camera di Commercio di Verona - e in 55 casi su 100 prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati. Per una quota pari al 28%, le imprese prevedono di assumere personale immigrato e per il 33% le assunzioni interesseranno giovani con meno di 30 anni. Solo il 13% delle entrate previste sarà destinato a personale laureato. Per una quota pari al 62% delle entrate viene richiesta esperienza professionale specifica o nello stesso settore. Si rileva un fabbisogno inedito, per gli ultimi mesi, nel comparto edile che potrebbe indicare una ripresa».

Metà delle entrate previste nel mese di settembre è relativo all’area “produzione di beni e servizi” (47,4%) che è quella in cui si riscontra i maggiori problemi di reperimento di personale: il 60,5% delle imprese dichiara di trovarsi in difficoltà. Altre professionalità molto richieste sono quelle dell’ “area della logistica” (17,9%) e di quella “commerciale e della vendita” (15,9%). Segue l’area tecnica e della progettazione (12,1%) per la quale la difficoltà di trovare figure adeguate è del 59%.In merito al livello di istruzione delle figure da inserire, il 38% avrà la scuola dell’obbligo, il 22% una qualifica o diploma professionale, il 26% un diploma di scuola media superiore e l’13% la laurea.