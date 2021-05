Mercato del lavoro in Veneto, saldo positivo per il mese di aprile ma ancora inferiore al 2019

Il saldo del primo quadrimestre è positivo per circa 18 mila posizioni lavorative dipendenti, un valore ancora lontano dalle +44 mila registrate nell’analogo periodo di 2 anni fa ma in netto miglioramento rispetto al 2020

Nel mese di aprile si è registrato in Veneto un saldo occupazionale positivo per circa 5.900 posizioni di lavoro dipendente, un risultato nettamente migliore rispetto ad aprile 2020 (-10.065), che si era però rivelato uno dei mesi peggiori dal punto di vista occupazionale in virtù delle stringenti misure di lockdown attuate durante i primi mesi di pandemia. L’anomalo andamento del mercato del lavoro nel 2020 suggerisce infatti un confronto con i dati del 2019 per ottenere indicazioni attendibili ed evitare di ricavare un’immagine falsamente positiva delle attuali dinamiche. Il saldo mensile di aprile 2021 si rivela infatti ancora lontano da quello registrato due anni fa (+19.250 posizioni lavorative nel mese di aprile 2019). Il bilancio occupazionale dei primi quattro mesi dell'anno è pari a 18 mila posizioni lavorative guadagnate, a fronte delle +44 mila registrate nel 2019 e del risultato negativo del 2020 (-9.400).

Sul fronte delle assunzioni, il cui andamento si rivela più significativo per cogliere le tendenze del mercato del lavoro in questo periodo di difficile raffronto con il passato, il calo rispetto al primo quadrimestre del 2019 è pari al 34%, mentre rispetto al 2020 i volumi sono pressoché invariati (poco meno di 140 mila assunzioni nel periodo). Nel solo mese di aprile, complice una Pasqua ancora soggetta a limitazioni che hanno impedito i consueti movimenti turistici, la forbice con il 2019 si è allargata al -43%, soprattutto per quanto riguarda le donne, per le quali il calo delle assunzioni ha toccato il 50%.

Riduzione marcata anche per le cessazioni (-28% rispetto al 2019 e -19% rispetto al 2020), soprattutto per quanto riguarda i licenziamenti economici collettivi (-76% sul 2019) e individuali (-61%), mentre crescono i disciplinari (+7%). Le cause maggiori di cessazione dei rapporti di lavoro rimangono le dimissioni e la fine dei contratti a termine, ridottesi nel 2021 a causa del minor numero di stipule.

Le province che continuano a pagare il prezzo più alto alla crisi sono quelle a maggiore vocazione turistica, quali Venezia e Verona. La flessione della domanda di lavoro, rispetto al 2019, si mantiene infatti elevata ovunque, con punte del -61% nella provincia di Venezia e del -35% in quella scaligera. Variazioni più contenute a Vicenza (-22%), Padova (-22%), Treviso (-20%) e su valori minimi a Belluno e Rovigo (-7%). Il saldo del periodo gennaio-aprile è positivo ovunque (tranne Belluno dove si registra la perdita di 500 posti di lavoro probabilmente per gli effetti della stagionalità), ma su valori inferiori rispetto al 2019.

Turismo e commercio restano i settori più colpiti e registrano un calo delle assunzioni rispettivamente del 78% e del 39% rispetto al 2019. Male anche editoria e cultura (-79%), servizi di vigilanza (-33%) e industria conciaria (-32%). Nel mese di aprile, tuttavia, i settori manifatturieri e le costruzioni hanno fatto registrare segnali incoraggianti. Sul fronte dei saldi occupazionali, bilanci negativi si registrano solo nell'industria tessile, nella concia, nei servizi turistici e nei servizi di vigilanza. Alcuni comparti, quali macchine elettriche, chimica-plastica, servizi informatici e attività professionali, mostrano risultati migliori anche rispetto al 2019.

Ancora in calo la disoccupazione, per effetto del minor dinamismo sul mercato del lavoro e dell'aumento degli scoraggiati. Tra gennaio e aprile 2021 sono state presentate poco più di 33.000 dichiarazioni di immediata disponibilità, il 9% in meno rispetto al 2020 e il 23% in meno sul 2019.

Riguardo agli scenari per il prossimo futuro, le previsioni economiche globali sono improntate ad una forte ripresa, anche in virtù dello sviluppo della campagna vaccinale, e tutti i maggiori settori dell'industria stanno vivendo una fase di rilancio a livello mondiale. Recupero in vista anche per l'Italia e per il Veneto, il cui PIL è visto in crescita del 5,5% nel 2021 e del 4,5% nel 2022.

«Prosegue in Veneto il lieve recupero dei posti di lavoro dopo le fasi più acute della crisi dettata dagli effetti dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Nel mese di aprile si è registrato un saldo occupazionale positivo per 5.900 posti di lavoro e dall’inizio dell’anno se ne contano circa 18.000 in più. Si tratta di un bilancio nettamente migliore rispetto a quello registrato un anno fa, quando tra marzo e aprile erano andati persi oltre 15.000 posti di lavoro, ma ancora lontano dai livelli pre-crisi del 2019. Nell’analisi dei dati resta tuttavia da considerare l’impatto delle misure di tutela dell’occupazione, che ancora contribuiscono a restituire un’immagine deformata del mercato del lavoro».

Così l’assessore regionale al lavoro del Veneto Elena Donazzan commenta quanto emerge dai dati della Bussola di Veneto Lavoro relativi ai primi quattro mesi del 2021.

«Segnali incoraggianti si intravvedono sul fronte economico – continua Donazzan -. Le previsioni internazionali sono improntate ad una forte crescita, che coinvolgerà anche il nostro Paese, e la ripresa interessa già i maggiori settori industriali, a scapito di larghe fasce dei servizi che risultano ancora penalizzate, quali turismo e ristorazione. Per il Veneto, il PIL è visto in aumento del 5,5% nel 2021 e del 4,5% nel 2022. Preoccupa però la forte inflazione e l’enorme rincaro delle materie prime: un combinato disposto che rischia di impoverire la società ed abbassare il potere d’acquisto di famiglie e imprese».