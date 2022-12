Lavoro nel Veronese, dinamiche positive nel 2022: disoccupazione sotto il 5%

Il mercato del lavoro in Veneto è stato caratterizzato da segnali positivi in questo 2022. Nella prima metà di quest'anno, le tendenze sono state favorevoli. Da gennaio a maggio, l'occupazione ha potuto beneficiare degli effetti del buon andamento del mercato iniziato nel 2021, per poi mostrare un lieve e progressivo ridimensionamento della domanda di lavoro, anche se il settore turistico ha potuto approfittare di flussi crescenti provenienti anche dall'estero e di una stagione estiva eccezionalmente prolungata.

Numeri che risultano ancor più positivi se letti all'interno di una congiuntura economica resa incerta dalla guerra in Ucraina e dall'aumento dei costi dell'energia, dalle materie prime e dei semilavorati.

Numeri che in provincia di Verona non hanno conosciuto flessioni nei primi nove mesi di quest'anno. In tre trimestri, il saldo tra assunzioni e cessazioni di lavoro è sempre stato in attivo, anche se si nota un rallentamento nel terzo trimestre. «Al momento, la domanda di lavoro nel suo insieme continua a rimanere al di sopra dei livelli del periodo pre-pandemico - ha fatto sapere Giampaolo Veghini, segretario di Cisl Verona - Il tasso di disoccupazione veronese resta sotto il 5% (4.7%). E dal punto di vista dei settori: la dinamica positiva osservata nel lavoro dipendente risulta ancora fortemente trainata dal terziario (oltre 58mila posizioni di lavoro in più rispetto a giugno 2008) con una crescita costante e particolarmente marcata nei servizi alla persona (oltre 20mila posizioni di lavoro) e nell’ambito dell’ingrosso e logistica (+11mila). L’insieme delle attività afferenti al comparto del "commercio e tempo-libero", che include i servizi turistici, mostrano un nuovo, leggero, rafforzamento dopo la pesante flessione registrata con la pandemia ed arrivano ad un bilancio complessivo che si attesta attorno alle +15mila unità. Infine, negli ultimi vent’anni, anche in provincia di Verona la sostanziale tenuta della popolazione in età lavorativa è stata assicurata dal progressivo rafforzamento della popolazione straniera. Lo scenario che si intravvede per i prossimi anni porta ad ipotizzare sia un ulteriore assottigliamento delle coorti più giovani della popolazione ed un nuovo allargamento di quelle più anziane, sia il venir meno di una rilevante fetta di popolazione in età lavorativa. Per quanto riguarda la fascia d’età 15-64 anni, considerando le previsioni riferite allo scenario mediano per il 2030, è possibile ipotizzare una riduzione di oltre 15mila residenti, italiani e stranieri, nel complessivo contesto provinciale».