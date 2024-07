Sale prezzo delle case in centro storico, Borgo Roma e Borgo Venezia

In base alle analisi dell'ufficio studi del gruppo Tecnocasa, i prezzi delle case nella città di Verona sono aumentati dello 0,5% nella seconda metà del 2023.

Una crescita che non è stata omogenea nelle varie zone della città. Sono rimasti, infatti, stabili i valori degli immobili a Borgo Trento e nelle zone di Borgo Milano, Stadio e Navigatori. L'aumento maggiore, invece, è stato registrato nel centro storico.

Le zone centrali del capoluogo hanno segnato nel secondo semestre dell'anno scorso una crescita dei valori del 2,4% rispetto al primo semestre, anche se le compravendite si concludono dopo intense trattative a causa del divario tra le richieste del proprietario e la disponibilità di spesa del potenziale acquirente. Questi ultimi sono prevalentemente investitori che realizzano case vacanza oppure cercano ampie metrature a prezzi particolarmente convenienti per mettere in atto frazionamenti. Si è mosso anche un mercato di prestigio che interessa abitazioni concentrate a ridosso di Piazza Erbe: una soluzione da ristrutturare con affacci importanti può arrivare anche a 7mila euro al mq (metro quadrato). Una soluzione da ristrutturare in centro storico ha prezzi medi tra 3.500 e 4.500 euro al mq con punte di 6mila euro al mq per quelle in ottimo stato. Continuano i lavori sulle nuove costruzioni nell'ex palazzo della Banca d’Italia, dove i prezzi possono arrivare agli 8mila euro al mq.

I valori immobiliari di Veronetta sono in leggero aumento a causa di un'offerta più bassa rispetto alla domanda. I piccoli tagli sono scelti dagli investitori anche perché i canoni di locazione sono in aumento. Un bilocale costa tra i 180mila e i 230mila euro e si affitta anche a 800 euro al mese. Veronetta è la scelta di chi non riesce ad acquistare nel centro storico perché i prezzi sono troppo elevati e qui trova sia immobili d’epoca sia condomini degli anni '60 e '70. Le tipologie signorili, costruite tra il XVIII ed il XIX secolo, hanno valori compresi tra 3.500 e 4mila euro al mq. Piacciono le case meno signorili ma più panoramiche che si affacciano sull’Adige. L’offerta è molto bassa, spesso sono ereditate, e quando si trovano in vendita possono superare i 4mila euro al mq. Le ultime edificazioni del quartiere risalgono agli anni '60: si tratta di grandi condomini dove un buon usato si valuta 2.500 euro al mq. Nel 2023 e nei primi mesi del 2024 si nota un ampliamento della forbice tra le richieste dei proprietari e la capacità di spesa dei potenziali acquirenti. A Veronetta la domanda di immobili in affitto è sempre molto alta, il canone di un bilocale arredato si attesta su 600 euro al mese, quello di un trilocale varia tra 700 e 800 euro al mese. Vanno avanti poi i lavori nell’area delle ex caserme Santa Marta e Passalacqua dove le costruzioni sono in edilizia convenzionata e in edilizia libera. I prezzi sono di 4mila euro al mq. Un intervento di student housing è previsto invece nell’ex caserma Principe Eugenio.

Stabili i valori delle case a Cittadella, San Zeno e in leggero aumento in Valverde. In quest’ultimo quartiere si segnala un aumento di acquisti da destinare all’investimento turistico perché la sua posizione lo rende comodo per raggiungere il centro e la stazione di Verona. Gli altri due quartieri leggermente più decentrati si prestano maggiormente ad acquisti di prima casa, anche se non mancano gli investitori che impiegano capitali intorno a 200mila euro. Valverde si è sviluppata a partire dagli anni '50 e '60 e registra prezzi medi intorno a 2.200 euro al mq. Bene il mercato di San Zeno che, avendo prezzi più contenuti (2mila euro al mq), consente l’acquisto a chi ha un budget più contenuto e desidera comunque restare in centro. A Cittadella i prezzi più elevati si toccano a ridosso dell’Arena: 3.500 euro al mq, contro una media del quartiere intorno a 2500-3.000 euro al mq. Sono in corso diversi interventi di ristrutturazione e riqualificazione che arrivano anche a 5mila euro al mq. Sul mercato delle locazioni si registra un’offerta sempre più ridotta dal momento che molti immobili sono destinati agli short rent. Infatti, i canoni di locazione sono aumentati e si sono portati intorno a 750 euro al mese. Si affitta spesso a professionisti o studenti fuori sede che lavorano nei vicini ospedali di Borgo Trento e Borgo Roma anche se sempre più spesso si è costretti a cercare in periferia o fuori Verona.

Sempre l'ufficio studi del gruppo Tecnocasa registra una crescita dello 0,9% dei prezzi delle case nella macroarea di Borgo Roma e Golosine. E in lieve rialzo le quotazioni nell’area di Borgo Roma-Comacchio nella seconda parte del 2023. Il semestre, infatti, ha evidenziato un aumento di richieste, in particolare da parte di investitori in cerca di bilocali e quattro locali da affittare a studenti e personale ospedaliero e poca offerta. Nei pressi del Policlinico sono presenti grandi condomini inseriti in contesti verdi, spesso con parco giochi attrezzati. Le abitazioni più datate si valutano 1.100 euro al mq, quelle più recenti intorno a 1.800 euro al mq. Il nuovo in classe A si vende a 2.300 euro al mq. Soluzioni indipendenti possono essere acquistate al Pestrino, area inserita nel Parco dell’Adige dove i prezzi per le case singole si attestano a 700mila euro, mentre le bifamiliari costano tra i 400mila e i 450mila euro. Nel quartiere di Palazzina, sempre nella zona sud di Verona, sono presenti soluzioni indipendenti e condomini di non oltre due piani che si valutano 1.500 o 1.600 euro al mq.

Infine, le case della macroarea di Borgo Venezia si sono apprezzate dello 0,3%. Prezzi stabili nel quartiere di Madonna di Campagna e Molini, in aumento a San Michele Extra e Borgo Frugose. A S. Michele Extra sono state realizzate nuove costruzioni, vendute a 2.500 euro al mq, e questo ha contribuito al rialzo dei valori immobiliari. Nel quartiere di Molini sono stati fatti interventi di riqualificazione che hanno contribuito a migliorare il parco immobiliare del quartiere. Madonna di Campagna, a motivo di un’offerta abitativa costituita da soluzioni indipendenti e semindipendenti, è sempre il quartiere più ambito. Per una villetta a schiera si spendono intorno a 300 mila euro. Le quotazioni medie sono di 1.600 euro al mq. La domanda arriva da potenziali acquirenti con disponibilità di spesa più contenuta, alla ricerca di tagli più ampi e che non riescono ad acquistare in aree più costose della città. Tra questi ci sono anche numerosi immigrati che hanno budget intorno a 100mila e 150mila euro. Piace molto Borgo Frugose, con prezzi medi intorno a 1.400 euro al mq.