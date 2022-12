Quanti metri quadrati di casa si comprano con 150mila euro? A Verona 91,9

Negli ultimi sei anni il mercato immobiliare italiano ha registrato un calo del prezzo medio degli immobili. Nel primo semestre 2022, infatti, sono 186,7 i metri quadrati che si possono acquistare in media a livello nazionale con 150mila euro. Nei primi sei mesi del 2016, con la stessa cifra si potevano comprare 173,4 metri quadrati. Il dato emerge dal report "Quanti metri quadri puoi comprare con 150mila euro in Italia?" realizzato da Reopla, la società del gruppo Sprengnetter specializzata nell'analisi dei dati e nella realizzazione di software innovativi per il settore immobiliare.

La ricerca indaga quanti metri quadri si possono comprare nelle diverse province e nelle 16 città italiane più popolose, confrontando la variazione tra il 2016 e il primo semestre del 2022. «I prezzi medi degli immobili sono in calo da diversi anni, con un conseguente significativo aumento dei metri quadrati acquistabili con 150mila euro, un valore che abbiamo preso come riferimento perché molto vicino al prezzo con cui mediamente si chiudono le compravendite - ha commentato Patrick Albertengo, co-founder e managing director di Reopla - La fotografia nazionale che emerge dal report è una media di situazioni molto diverse fra loro: l'accentramento degli interessi economici ha fatto sì che, soprattutto prima della pandemia da Covid-19, alcune grandi città crescessero a ritmo sostenuto in termini di attrattività per aziende e studenti, a discapito delle province, dove il patrimonio edilizio è antiquato e si assiste da tempo a un progressivo spopolamento e a un rallentamento del mercato. In futuro ci aspettiamo che il mercato continui a rallentare, principalmente per l’aumento del costo dei mutui, e una discesa progressiva dei prezzi, che si manifesta con qualche mese di ritardo rispetto al rallentamento del numero di compravendite».

In Italia, per acquistare una casa di grandi dimensioni con 150mila euro bisogna guardare al sud e alle isole. Oristano è la prima provincia per numero di metri quadrati acquistabili con 150mila euro (391,2 metri quadrati), davanti a Campobasso (368,3) e Vibo Valentia (367,7). A completare la top ten sono quasi tutte province meridionali: Cosenza (344,6), Potenza (337), Agrigento (330,5), Isernia (330,3), Caltanissetta (329), Biella (328,2) e Matera (325,3).

Bolzano è invece la provincia con i metri quadri più costosi: qui con 150mila si riescono a comprare solo 64,9 mq. Completano il podio Livorno (78,3) e Trieste (83). Seguono nella top ten le province di Firenze (84,2), Trento (87,3), Milano (88,8), Rimini (96,3), Prato (96,6), Roma (99,7) e La Spezia (103,6).

Il report di Reopla ha esaminato anche le prime 16 città d’Italia per popolazione, analizzando l’andamento dei metri quadrati acquistabili con 150mila dal 2016 al 2022 nelle diverse zone delle città. Tra queste 16 città è presente anche Verona dove con 150mila euro si possono mediamente acquistare 91,9 metri quadrati di casa.

Dal 2016 i metri quadrati acquistabili con 150mila euro a Verona sono inizialmente aumentati, con un picco nel primo semestre del 2020, per poi subire una flessione che porta la variazione in segno negativo (-0,2%). Le zone di Borgo Milano, Navigatori, Saval e Porta Nuova sono quelle dove i prezzi sono diventati più accessibili (+18% di metri quadrati acquistabili), mentre il quartiere Sacra Famiglia è quello che si è rivalutato maggiormente (-12,2% di metri quadrati acquistabili). Con 150mila euro in città si comprano 91,9 metri quadrati, con differenze sostanziali tra quartieri: a Galtarossa o nel Quadrante Europa si possono acquistare 130,4 metri quadrati, mentre sul Lungadige Porta Vittoria o a Santo Stefano si scende a 40,7 metri quadrati.