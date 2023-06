A Verona calano le compravendite delle case e crollano i mutui

Rispetto all'anno scorso, a Verona, compravendite di abitazioni diminuite dell'1,45% e mutui crollati del 22,48%. Sono questi i dati resi noti oggi, 19 giugno, dal Consiglio Nazionale del Notariato. Dati basati sulle rilevazioni effettuate attraverso i dati statistici notarili, relativi al primo bimestre 2023 e che mostrano nel capoluogo scaligero un calo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Verona, però, non è l'unica. Il Notariato ha infatti presentato una prima ricognizione effettuata in nove grandi città italiane in merito a: mutui, surroghe e compravendite di fabbricati abitativi. Le città in esame sono: Roma, Milano, Napoli, Bari, Bologna, Torino, Palermo, Firenze e appunto Verona.

Dal campione emerge una forte diminuzione generalizzata dei mutui, mentre la fotografia scattata sulle compravendite di fabbricati abitativi è molto diversificata: sebbene a livello nazionale il calo sia del 2,7%, province come Bari, Bologna, Torino e Palermo mostrano valori in controtendenza. In tutte le città si registra comunque un calo delle compravendite nel mese di febbraio 2023, tranne a Torino dove le transazioni sono addirittura maggiori rispetto al mese di gennaio.

Nello stesso periodo dell’anno sul fronte dei mutui si registra un calo medio del 23,56%, ben più alto rispetto al calo delle transazioni immobiliari. Nonostante alcune province come Verona mostrino a gennaio 2023 una quasi stazionarietà della richiesta di mutui (-0,5%), tutte le città subiscono un calo a due cifre, che a Napoli in particolare è pari a più di un terzo rispetto al bimestre 2022 (-35,4%). Va segnalato inoltre che la fascia di età che ha subito la riduzione minore è quella degli under 36 probabilmente in considerazione delle agevolazioni fiscali in vigore fino a fine dicembre 2023 per l’acquisto della prima casa e l’estensione del fondo prima casa all’80% in scadenza il prossimo 30 giugno.

A Verona, nei primi due mesi del 2023 si è registrato un calo dell’1,45% delle compravendite di abitazioni rispetto allo stesso periodo del 2022. Ed è importante segnalare il forte cambiamento del trend tra il mese di gennaio e quello di febbraio. Mentre nel mese di gennaio 2023 si registra una crescita del mercato del 18,95%, a febbraio si assiste ad un crollo repentino registrando un -14,11%. Nel dettaglio calano le compravendite di prima casa tra privati -19,33%, come anche la prima casa da impresa: -33,78%. Infine si registra un -8,64% nelle compravendite di seconde case da privati.

Fra i mutui per l’acquisto della casa nei primi due mesi del 2023, a Verona si assiste a un crollo del 22,48% rispetto allo stesso periodo del 2022. Parallelamente al trend delle compravendite, anche per i mutui a gennaio 2023 sostanzialmente hanno tenuto (-0,22%), mentre è nel mese di febbraio che si registra un -35,74%. La riduzione del capitale erogato è pari al 45,1% (da 353.244.815 nel primo bimestre 2022 a 193.907.441 nel primo bimestre 2023). Il calo dei mutui si registra con maggiore evidenza sempre nel mese di febbraio 2023 sia nei prestiti più bassi (-40,89% per i mutui da i 50mila ai 99 mila) sia nei prestiti di fascia media (- 41,03% tra 200mila e 249mila), ma soprattutto nei presiti di valore elevato da 400mila a 449mila (- 60%).

E infine, le surroghe sono diminuite nel bimestre 2023 del 9,76%.