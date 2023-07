Mercato dell'auto in risalita: oltre 10 mila immatricolazioni nel Veronese nei primi sei mesi del 2023

Il mercato dell'auto consolida la ripresa: nel solo mese di giugno le immatricolazioni hanno raggiunto in provincia di Verona quota 1.799 unità, contro le 1.557 dello stesso mese del 2022, con una crescita del 15,54% e una quota del 19,51% del mercato regionale. Verona in questo è seconda solo a Padova, che ha immatricolato il 20,61% dei veicoli del Veneto. Nei primi sei mesi dell'anno le immatricolazioni veronesi sono state 10.646, il 19,66% del totale (percentuale che pone la nostra provincia a ridosso di Vicenza a Padova) contro le 9.659 del primo semestre 2022, con un progresso del 10,22% a fronte della media regionale che fa segnare il +14,75%.

In Veneto, nei primi sei mesi, sono state immatricolate complessivamente 54.144 autovetture e fuoristrada, quasi 7mila in più del 2022. I dati, elaborati da Unrae, sono diffusi da Confcommercio Veneto.

A livello nazionale, nel mese di giugno sono state immatricolate 138.927 autovetture a fronte delle 127.232 dello stesso mese dell'anno precedente, con un rialzo del 9,19%. Secondo i dati del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, nei primi sei mesi dell'anno sono state immatricolate 841.343 auto contro 684.262 dello stesso periodo del 2022. I trasferimenti di proprietà sono stati 417.251 a fronte di 370.840 passaggi registrati a giugno 2022, con un aumento del 12,52%. Il volume globale delle vendite mensili, pari a 556.178, ha interessato per il 24,98% vetture nuove e per il 75,02% vetture usate.

Commentando i dati sulle vendite di giugno, Adolfo De Stefani Cosentino, presidente nazionale di Federauto-Confcommercio, ha sottolineato che «continua la tendenza positiva del mercato nel suo complesso grazie al confronto con i debolissimi risultati del 2022 ma assistiamo con una certa preoccupazione ad una raccolta ordini in discesa. Inoltre, la transizione verso la neutralità climatica, complice la persistente inflazione e l’aumento sostenuto del costo del denaro, procede con scarso dinamismo e cresce l’attesa per il piano nazionale dell’automotive preannunciato dal Ministro delle imprese e del Made in Italy».