La mela di Verona conquista Berlino: «Un successo la presenza a Fruit Logistica, richieste da Medio Oriente e Gran Bretagna»

«Richiesta da Medio Oriente e Gran Bretagna, la mela di Verona raccoglie consensi a Fruit Logistica a Berlino». Lo evidenzia una nota di Coldiretti Verona che sottolinea come «aziende commerciali internazionali hanno espresso significativo e concreto interesse per acquistare il frutto scaligero presente in questi giorni alla principale fiera internazionale del settore ortofrutticolo, che ha registrato una cospicua partecipazione di pubblico e operatori che genera ottimismo per il futuro del comparto».

L’Associazione Ortofrutta Veneta, rappresentata dal presidente Stefano Faedo, insieme a Coldiretti Verona con la vicepresidente Franca Castellani e il responsabile del settore ortofrutta Giorgio Girardi, hanno infatti presentato nella capitale tedesca il nuovo marchio "Mela di Verona. C’è il Veneto dentro". Il marchio aveva ricevuto in precedenza il proprio battesimo lo scorso dicembre in Gran Guardia. La manifestazione è stata anche l’occasione per incontrare istituzioni e aziende interessate ai prodotti.

Apprezzamento e interesse per il progetto sono stati espressi anche dalla Regione Veneto, in particolare dall’assessore all’agricoltura Federico Caner e dal direttore dell’area marketing territoriale, cultura, turismo, agricoltura, Andrea Comacchio, entrambi presenti a un incontro organizzato dall’associazione Ortofrutta Veneta e da Coldiretti a cui erano presenti anche i rappresentanti di Assomela, l'associazione dei produttori di mele italiani.

«La presenza a Fruit Logistica ci ha confermato il valore e l’importanza del progetto che stiamo sviluppando per rilanciare, non solo a livello interno ma anche internazionale, la mela veronese e veneta attraverso l’aggregazione dei produttori per lavorare insieme su un obiettivo comune», evidenzia Stefano Faedo che poi aggiunge: «Del resto, le produzioni ortofrutticole italiane sono considerate nel mondo delle eccellenze, come ci confermano le richieste commerciali ricevute alla fiera. Torniamo con tante idee, proposte da sviluppare e con la consapevolezza che il nostro percorso, iniziato dal marchio, prosegue per il riconoscimento dell’Igp», conclude Faedo. Il progetto Mela di Verona riguarda le principali varietà di mele coltivate nelle province di Verona e in alcuni comuni di Vicenza, Padova e Rovigo.