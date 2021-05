Mappa delle imprese veronesi: tante "rosa" a Malcesine, a Nogara tante straniere

La Camera di Commercio di Verona ha aggiornato la mappa delle imprese presenti nei diversi territori comunali della provincia di Verona.

Malcesine si conferma il comune più con la più alta incidenza di imprese ricettive e "rosa", Vestenanova ha la più elevata quota di imprese giovanili e a Concamarise 4 imprese su 10 sono artigiane. A Nogara, Verona e San Bonifacio si registrano invece le percentuali più elevate di imprese straniere sul totale delle attività: A Nogara si registra una quota pari a 19,4%, nel capoluogo l'imprenditoria straniera rappresenta il 18% e a San Bonifacio il 17,9% (il dato medio provinciale è pari a 12,5%). Verona, con 136 imprese per chilometro quadrato, registra la più alta concentrazione territoriale di attività economiche, seguita da San Giovanni Lupatoto (126,6) e Castel d’Azzano (95,0). E con 217,8 imprese ogni mille abitanti, Affi è il comune che presenta la più spiccata vocazione imprenditoriale, seguito da Velo Veronese (204,7).

Tutte le altre curiosità si possono leggere dall'analisi dei dati statistici sulle imprese dei 98 Comuni veronesi. Dati aggiornati al 31 dicembre 2020 ed elaborati dal servizio studi e ricerca della Camera di Commercio di Verona.

Le schede comunali sono pubblicate sul sito della Camera di Commercio e forniscono informazioni dettagliate sui più significativi indicatori economici. Si tratta di strumenti utili a tutti coloro che vogliono conoscere meglio il territorio scaligero e che, come gli amministratori locali, devono valutare bene ogni dettaglio prima di prendere decisioni.

Di particolare interesse i dati settoriali: se a livello provinciale l’agricoltura incide per il 15,9%, troviamo ben nove comuni in cui la quota supera il 50%: Mezzane di Sotto, Velo Veronese, Montecchia di Crosara, Cazzano di Tramigna, San Mauro di Saline, Terrazzo, Marano di Valpolicella, Roncà e Brentino Belluno. Nel commercio (ingrosso e dettaglio), che mediamente a livello provinciale pesa per il 20,5%, al primo posto per incidenza di imprese sul totale troviamo Sanguinetto, seguito da Nogara, Veronella e Villafranca di Verona. Nei comuni del Baldo-Garda il contributo delle attività dei servizi di alloggio e ristorazione al sistema imprenditoriale locale è rilevante: a Malcesine si arriva al 37,5%, contro una media provinciale del 7,5%. Seguono Brenzone sul Garda, Torri del Benaco, Garda, Bardolino e Lazise. I comuni con i più alti tassi di presenza di attività manifatturiere sono Concamarise (28,1%) e Dolcè (24,1%), mentre Cerro Veronese (28,6%), Roverè Veronese (24,4%) e Caprino Veronese (24,3%) hanno la più elevata concentrazione di imprese nel settore delle costruzioni. I servizi alle imprese e alla persona, che a livello provinciale incidono per il 27,4%, si concentrano maggiormente a Verona (37,6%) e a San Giovanni Lupatoto (35,7%). In termini assoluti, dopo Verona (27.050 imprese al 31 dicembre 2020), il maggior numero di imprese è localizzato a Villafranca (3.205), San Bonifacio (2.562), Legnago (2.497) e San Giovanni Lupatoto (2.406). Dolcè (+3,3%), Buttapietra (+3,0%) e Roverchiara (+2,8%) sono i comuni che hanno registrato la miglior performance in termini di crescita dello stock di imprese su base annua (la media provinciale è pari a -0,1%).

Nel 2020, 40 Comuni hanno visto crescere la loro base imprenditoriale, 43 hanno registrato una diminuzione dello stock di imprese, mentre per 15 di essi la situazione è rimasta immutata. La dinamica imprenditoriale è stata caratterizzata nel corso dell’anno appena trascorso da una grande incertezza sull’evoluzione della pandemia, che ha sostanzialmente bloccato le decisioni non solo di apertura di nuove attività, ma anche quelle di chiusura.