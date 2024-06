Maltempo nel Veronese, danni alle colture: compromesse ciliegie e cereali

Il maltempo non concede tregua. Ancora piogge insistenti, temperature anomale e località colpite da grandine. Oltre alle perdite importanti per i seminativi, in particolare per il mais, gli agricoltori segnalano importanti problemi fitopatologici che possono compromettere le produzioni di ortaggi e frutta. In particolare, danni alla frutta di stagione come le ciliegie.

«A causa del maltempo ci sono agricoltori nell’Est Veronese che stimano una perdita fino all’80% delle ciliegie precoci – sottolinea Andrea Garonzi, vicepresidente di Cia – Agricoltori Italiani Verona -, ma anche le medie, in raccolta adesso, sono almeno per il 50% spaccate. E ciò vuol dire che in buona parte finiranno nello scarto. Per le tardive, al momento, il fenomeno del cracking si stima attorno al 5%, ma se continuerà a piovere non si salveranno neanche loro. Il problema è che, in generale, la qualità non è ottimale: a causa della mancanza del sole il colore dei frutti è pallido e anche le pezzature non sono ideali. Tutto questo mentre dalla Spagna cominciano ad arrivare ciliegie belle, di colore rosso vivo, che, oltre a farci concorrenza, stanno spingendo i prezzi verso il basso».

Per quanto riguarda i seminativi, si calcola che le intense piogge e l’assenza di giornate di sole abbiano portato ad una perdita stimata in due mesi di produzione del cereale. «Grossi problemi ci sono sia per chi aveva iniziato la semina, ma anche per chi stava per effettuare il primo raccolto – spiega Garonzi -. Chi deve ancora seminare è impossibilitato a entrare nel terreno, fradicio d’acqua, mentre chi ha seminato si trova ad affrontare gli attacchi fungini e il marciume, che provocano la moria delle piante. Nelle piante sopravvissute, infine, la qualità è bassa a causa dello stress idrico. Di conseguenza il valore economico si abbassa. Danni notevoli anche per il fieno, dato che è andato perso il primo raccolto di foraggere e parti stabili, con la conseguenza che mancherà prodotto per gli allevamenti. Questo si tradurrà in maggiori costi per gli allevatori, che dovranno trovare prodotti alternativi per l’alimentazione».

Le previsioni meteo per i prossimi giorni non sono clementi, dicono da Cia Verona, dato che sono previste piogge almeno fino alla prima metà di giugno. «Andare a seminare mais a giugno, quando negli altri anni le semine finivano al massimo verso la fine di aprile, fa capire il grado di emergenza per il settore», conclude Garonzi.