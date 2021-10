Mafia ed economia, Boscaini: «Abbiamo gli anticorpi per far fronte ai rischi»

Prosegue l'attività di informazione della Consulta della Legalità della Camera di Commercio di Verona, realtà di cui fanno parte istituzioni e associazioni impegnate nella repressione delle condotte di concorrenza sleale. Condotte che hanno a che fare anche con la criminalità organizzata, di cui ha voluto parlare il presidente di Confindustria Verona Raffaele Boscaini. «Il nostro è un territorio ricco e proprio per la sua ricchezza appetibile alle organizzazioni illegali - ha dichiarato Boscaini - Da più parti abbiamo avuto notizie di queste situazioni tanto più subdole e rischiose perché poco evidenti. Inoltre, colpendo e trovandosi implicate aziende conosciute si innesca un sentimento di vergogna che rende difficile la denuncia. Ma sono fiducioso, proprio perché conosco i nostri imprenditori, so che abbiamo gli anticorpi per far fronte a questi rischi. In questo senso il ruolo delle associazioni di categoria e della Camera di Commercio è fondamentale per non lasciare da sole le imprese in difficoltà».

Sui settori industriali più a rischio di infiltrazioni mafiose nel Veronese, Boscaini ha spiegato che: «Ci sono settori che per le loro caratteristiche possono essere più appetibili per la criminalità perché l’ingresso in questi ambiti consente loro di raggiungere i propri obiettivi in modo più efficace e rapido. Ma ci sono anche aziende che in momenti di crisi, di difficoltà economica e di accesso al credito si avvicinano a situazioni malavitose e finiscono per essere ricattabili e a non avere più il controllo della propria azienda».

Ed il presidente di Confindustria Verona è convinto che per contrastare la mafia sia fondamentale il ruolo dell'informazione. «Gli imprenditori devono sapere che esistono strumenti a supporto delle aziende in difficoltà e delle aziende che denunciano situazioni illegali. Strumenti che consentono ad esempio di accedere a fondi proprio dedicati alle imprese in crisi avvicinate o taglieggiate dalle organizzazioni criminali. Quello che mi sento di aggiungere è che è necessario rivolgersi sempre a professionisti, evitare in ogni modo scorciatoie e, in caso si percepisca qualcosa di strano, di denunciare subito. Da un confronto con i rappresentanti delle forze dell’ordine è proprio emerso che spesso per una scelta avventata ci si trova coinvolti in un circolo vizioso in cui si arriva in breve tempo ad essere totalmente in balia di organizzazioni criminali».