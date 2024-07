Anche le eccellenze agroalimentari veronesi sono "Made in Immigritaly"

Se non ci fossero i lavoratori stranieri anche la provincia di Verona non avrebbe così tante eccellenze agroalimentari. Questo è uno dei dati di fatto emersi ieri, 2 luglio, nella Biblioteca Capitolare di Verona dove è stato presentato "Made in Immigritaly. Terre, colture, culture", primo rapporto su lavoratrici e lavoratori immigrati nell'agroalimentare italiano. La ricerca è stata commissionata dal sindacato Fai Cisl, è stato realizzato dal centro studi Confronti ed è curato da Maurizio Ambrosini, Rando Devole, Paolo Naso e Claudio Paravati.

Nel corso della presentazione, è stato descritto il cambiamento vissuto dall'agricoltura veneta in questi anni. La manodopera che era prevalentemente familiare si è diversificata e la percentuale della forza lavoro straniera è rilevante. In Veneto, sono oltre 500mila gli stranieri residenti, circa il 10,3% della popolazione regionale. Le 82.483 aziende agricole presenti in regione, dai dati dell’ultimo censimento Istat, impiegano oltre 206mila lavoratori, dei quali oltre 91mila sono manodopera non familiare. E di questi, il 37% sono lavoratori immigrati.

Il caso degli operai agricoli stranieri in Veneto, affrontato nel report, illustra un quadro complesso e articolato, dove le aziende agricole, nonostante le criticità ancora presenti, dimostrano un impegno significativo nell'assicurare condizioni di lavoro dignitose e tutela per i migranti impiegati. Una dimostrazione pratica che il lavoro agricolo migrante, se gestito con etica e alta qualità, non solo contribuisce al successo aziendale, ma rappresenta un elemento chiave per l'immagine positiva e la competitività nel mercato globale.

Il dossier raccoglie dati, analisi e proposte, oltre ad approfondire nove casi studio territoriali, tra i quali l'area vitivinicola della Valpolicella. Una zona dove la manodopera stagionale straniera è circa tre quarti del totale e proviene prevalentemente dall'Africa e dalla Romania. A questi lavoratori, vengono messe a disposizione delle case. E si trovano compromessi positivi per il rispetto dei precetti religiosi in caso di lavoratori di fede islamica.

Ma i problemi non mancano. Nonostante la necessità di manodopera straniera, la burocrazia ne ostacola l'arrivo. Ed anche per chi arriva, i guadagni non sono alti. Ciò nonostante, l'esempio veneto rimane virtuoso, come sottolineato anche dal segretario generale di Fai Cisl Veneto Andrea Zanin, il quale ha ricordato l’importanza della bilateralità, citando anche Agribi Verona, che da tempo garantisce strumenti a servizio e tutela dei lavoratori e delle imprese, anche a contrasto di fenomeni di sfruttamento e illegalità.

Alla presentazione hanno partecipato ieri anche Bruno Fasani, prefetto della Biblioteca Capitolare di Verona; Riccardo Stabile, viceprefetto di Verona; Gianfranco Refosco, segretario generale Cisl Veneto, e Giampaolo Veghini, segretario generale Cisl Verona.

La tavola rotonda è stata moderata dalla giornalista Romina Disconzi e ha visto gli interventi di Gloria Albertini, sociologa e referente Caritas e Cestim; Letizia Bertazzon di Veneto Lavoro; Massaer Diane, presidente di Anolf Veneto, e Rando Devole, sociologo ed esperto di migrazioni.

Le conclusioni dei lavori sono state affidate a Onofrio Rota, segretario generale Fai-Cisl nazionale, che ha ricordato come la drammatica vicenda di Satnam Singh debba rendere ancora più forte l’impegno di tutti per contrastare i fenomeni di sfruttamento, di illegalità e i soprusi che ancora caratterizzano il lavoro agroalimentare. «Il datore di lavoro di Satnam aveva ricevuto oltre 840mila euro dal Psr, pur essendo indagato per caporalato da oltre cinque anni - ha dichiarato Rota - Inoltre, i Comuni non spendono i soldi del Pnrr destinati alle politiche abitative per i braccianti agricoli. È urgente quindi un’assunzione di responsabilità collettiva, che per noi passa anche attraverso il rinnovo dei contratti provinciali di lavoro, vero strumento per garantire giusto salario, sicurezza e regolarità. Nonostante da più parti si denunci la mancanza di manodopera, le stesse imprese non contribuiscono alla chiusura delle trattative di rinnovo, che permetterebbero di rendere più dignitoso il lavoro agricolo e di conseguenza maggiormente appetibile».