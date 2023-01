Per Coldiretti il lupo mina l'economia montana: «La situazione si sta aggravando»

«I 185 animali predati accertati da parte dei lupi nella Lessinia veronese nel 2022 e il ritrovamento di un esemplare a Montorio nei giorni scorsi evidenziano che la situazione si sta aggravando. Oggi non può più essere sottovalutata la sicurezza delle persone e la salvaguardia del patrimonio zootecnico e foraggero del territorio. Il lupo, infatti, può arrivare in ogni momento, come ha già dimostrato, di giorno o di notte, a un passo dalle abitazioni».



, a commentare i dati forniti dall'Ente Parco Naturale Regionale della Lessinia e il salvataggio compiuto mercoledì a Ponte Florio dai vigili del fuoco . Per Vantini infatti la presenza del lupo mettere a serio pericolo l'economia montana.«Serve un serio impegno delle Istituzioni per affrontare l’emergenza degli animali selvatici – prosegue Vantini – poiché. Oggi, infatti, in questi luoghi molti nuovi imprenditori agricoli sono impegnati per ripristinare la biodiversità con il recupero delle storiche razze di animali e lo sviluppo della multifunzionalità con strutture ricettive e vendita diretta. Quello che chiediamo è la massima responsabilità nella difesa degli allevamenti e degli allevatori che con coraggio continuano a presidiare le montagne. Quando chiude un allevamento non muore solo un’impresa ma viene perduto un presidio del territorio che tutela il paesaggio e la tradizione allevatoriale con effetti anche sull’assetto idrogeologico del territorio, considerando i sempre più evidenti sfasamenti climatici».