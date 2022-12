Con una carriera professionale lunga 60 anni Luciano Cozza eletto "Imprenditore dell’anno" agli Oscar della stampa

Da oltre 40 anni Leaderform, azienda veronese di Sona specializzata nei vari modelli di stampa, si distingue per l’offerta di soluzioni innovative a supporto della comunicazione esterna B2B e B2C. Nata come tipografia, negli anni ha saputo evolversi diventando una delle principali realtà di riferimento per il direct marketing e la business communication a livello nazionale e internazionale.

Recentemente, l’acquisizione strategica delle storiche società Scatolificio Cartotecnica MG2 Srl di Verona nel 2018 e Ingrac Srl di Perugia nel 2021, ha portato all’istituzione della divisione Leaderpack di Leaderform Group, volta a consolidare un presidio territoriale ed economico sempre più rilevante. Un’operazione che si è concretizzata con «importanti investimenti tecnologici in stampa e confezionamento, l’implementazione di un sistema gestionale, il conseguimento delle Certificazioni BRC Global Standard e la costruzione di un nuovo plant, a Sona, su una superficie di 23mila metri quadri, per un investimento totale di oltre 18 milioni di euro». Queste le motivazioni alla base della premiazione di Luciano Cozza come "Imprenditore dell’anno", avvenuta lo scorso 2 dicembre, alla 31esima edizione degli Oscar della Stampa, che ha visto la presenza di più di 290 ospiti del settore.

Un riconoscimento che va a coronare una carriera professionale di oltre 60 anni, contraddistinta da un inarrestabile processo di cambiamento gestito con grande coraggio ed intraprendenza, per aver saputo transitare con enorme successo un’azienda artigianale in una realtà industriale, mettendo a terra in modo brillante il passaggio generazionale nei confronti dei figli Federico e Cristina e dando vita ad un gruppo poliedrico, con più di 200 dipendenti, 3 stabilimenti declinati in 36mila metri quadri e ricavi di oltre 35 milioni di euro, in grado di offrire soluzioni a 360° per la comunicazione.