Luce, fine del mercato tutelato ma ecco il servizio a tutele graduali

Sarà reso noto oggi, 6 febbraio, l'esito dell'asta dei clienti del mercato dell'energia elettrica. Oltre 4 milioni di italiani che il prossimo 1 luglio dovranno abbandonare il mercato tutelato, il quale cesserà come successo l'1 gennaio scorso al mercato tutelato del gas.

Il passaggio nell'energia elettrica sarà però meno netto rispetto a quello del gas. È stato infatti creato un "servizio a tutele graduali" che accompagnerà i clienti al massimo per tre anni, prima del definitivo ingresso nel mercato libero. Il servizio a tutele graduali sarà attivato a tutti i cittadini non vulnerabili, cioè coloro che non hanno l'opportunità di rimanere nel mercato a maggior tutela. E ovviamente le tutele graduali non saranno valide per tutti quei clienti che autonomamente faranno il passaggio ad un fornitore del mercato libero entro l'1 luglio.

E chi saranno i fornitori che garantiranno il servizio a tutele graduali è stato deciso tramite asta, i cui esiti sono stati anticipati da NapoliToday. Tutti i clienti in Italia sono stati raggruppati in 26 lotti che sette grandi aziende si sono potute aggiudicare all'asta. Le aziende sono Enel, Hera, A2A, Edison, Illumia, Iren ed Eon. E al massimo ogni azienda si poteva aggiudicare sette lotti.

I clienti della provincia di Verona sono stati inseriti nel lotto con quelli di Vicenza, Belluno, Treviso. E ad aggiudicarselo è stata Enel. Quindi i veronesi che in questo momento si trovano ancora nel mercato tutelato dell'energia elettrica dall'1 luglio passeranno automaticamente ad Enel, la quale dovrebbe applicare tariffe più vantaggiose rispetto a quelle del mercato libero, per rendere graduale l'uscita dal mercato a maggior tutela.