Lidl si sposta in nuovo store innovativo e green in corso Venezia: 14 collaboratori assunti

È stato inaugurato giovedì a Verona, da Lidl Italia, un supermercato dal layout contemporaneo e completamente ridisegnato, nell’ottica di offrire alla clientela una rinnovata esperienza d’acquisto. Lidl ha deciso infatti di trasferire lo storico punto vendita sito in via Unità di Italia 382 in un nuovo store in corso Venezia 129 che rispecchia il più recente format commerciale della catena. Questa apertura ha portato anche all’assunzione di 14 collaboratori che vanno ad aggiungersi alla consolidata squadra già presente sul territorio.

Il punto sarà aperto dal lunedì alla domenica, dalle 8 alle 21, con circa 130 posti auto a disposizione della clientela.

Occhio di riguardo all’ambiente

Il nuovo supermercato presenta un’area vendita di oltre 1.300 metri quadrati ed è stato realizzato con grande attenzione all’ambiente e all’efficienza energetica. L’insegna ha infatti costruito questo nuovo store a consumo zero di suolo, riqualificando un’area dismessa dove sorgeva in precedenza una concessionaria. L’edificio rientra, inoltre, in classe energetica A4, è dotato di ampie vetrate per favorire la luminosità naturale e dispone di un impianto fotovoltaico da 280 kW. Sempre in ottica green, il 100% dell’energia utilizzata dal punto vendita proviene da fonti rinnovabili e l’impianto di luci a LED di cui è fornito consente di risparmiare oltre il 50% rispetto alla normale illuminazione.

Infine, l’azienda ha eseguito alcune opere di urbanizzazione a favore della comunità, tra cui una rotatoria e un controstrada che affianca corso Venezia con parcheggi ad uso pubblico.

Spesa smart e sostenibile

Dal Lidl spiegano che il nuovo punto vendita «vuole offrire ai clienti l’opportunità di godere di un ampio assortimento e di un’esperienza di acquisto semplice e smart. A partire dal reparto frutta e verdura, con una vasta scelta di prodotti che vengono consegnati freschi ogni giorno, fino al reparto panetteria con proposte calde sfornate più volte al giorno. Nell’ambito di una più ampia strategia di sostenibilità, l’azienda ha poi voluto inserire nel proprio assortimento anche una vasta scelta di prodotti certificati V-Label e clima neutrali a marchio Vemondo. Una decisione che consente anche alla clientela veronese di accedere ad un’offerta di referenze ecosostenibili continuative, come yogurt, gelati, pizze, lasagne, burger e cotolette a base vegetale, a cui si aggiungono numerosi articoli promozionali. Infine, completano la proposta di Lidl Italia il reparto dedicato alla cura della casa e della persona, in cui trovare le ultime novità del make-up, e quello rivolto agli amici a quattro zampe, sempre ad un ottimo rapporto qualità-prezzo».