Legge di bilancio, Casartigiani: «Capita l'insostenibilità delle richieste alle Pmi»

«C’è voluto del tempo, ma chi sta nella stanza dei bottoni a Roma pare aver capito l'insostenibilità delle richieste dello Stato alle Pmi che sono impossibilitate e resistere di fronte a Covid e crisi energetica», scrive Casartigiani Verona.

La nota dell’associazione degli artigiani veronesi arriva in vista della nuova legge di bilancio che ha sollevato non poche perplessità nella categoria, in particolare circa alcune misure che avrebbero riguardato modalità e tempistiche della sanatoria fiscale.

Artigiani e Pmi, sottolineano da Casartigiani, non hanno infatti fatto in tempo a lasciarsi alle spalle gli anni neri del Covid che adesso sono schiacciati dai costi di materie prime ed energia, ormai giunti alle stelle, rendendo difficile la tenuta economica delle attività lavorative.

«Continuare su quella strada avrebbe messo in seria difficoltà tantissime realtà imprenditoriali, danneggiando tutto il tessuto produttivo del Paese – sottolinea Casartigiani Verona -. Adesso siamo in attesa di correttivi capaci di bilanciare le esigenze dello Stato, ma anche di chi fa impresa».

Sostenibilità e investimenti: contributi e agevolazioni

Il 17 novembre, dalle ore 15 alle 17, in Camera di Commercio si terrà invece l’incontro conclusivo del ciclo di seminari organizzati da Casartigiani Verona dal titolo “La nuova sostenibilità ambientale”. L’obiettivo era fornire strumenti utili agli attori del comparto casa veronese per rafforzare la competitività delle proprie aziende e dei propri studi professionali puntando sul trasferimento e sulla condivisione delle più recenti novità in ambito tecnologico finalizzate al risparmio energetico nelle costruzioni civili e industriali.

A chiudere il ciclo di incontri è quindi un convegno sui canali di accesso al credito per trovare le risorse economiche per finanziare gli investimenti degli operatori economici. A partecipare all’incontro saranno Stefano Bertani (Direttore Fidi Artigiani), Marco Boscolo (Responsabile Divisione Consulenza di Fidi Artigiani) e Sandro Pavan (Esperto di finanza agevolata Fidi Artigiani e Glocal).

I relatori si confronteranno sugli strumenti della cosiddetta finanza agevolata, diventati una vera e propria fonte di finanziamento aziendale, ma anche di supporto al classico indebitamento bancario o apporto di capitale proprio.

«L’obiettivo di questo ultimo incontro è quello di chiudere un cerchio – spiega Bertani – e serve a dare la consapevolezza alle aziende di quali sono gli strumenti finanziari a disposizione per mettere a terra tutta quella serie di interventi visti negli appuntamenti precedenti».

«Durante l’incontro - chiarisce il direttore Fidi Artigiani – verranno inoltre illustrate le possibili agevolazioni dell’accesso al credito bancario per il tramite di Confidi che utilizzano il Fondo di Garanzia del Medio Credito Centrale, così come le strategie aziendali per aumentare la solvibilità e migliorare il rapporto con gli Istituti Bancari».

Tra gli argomenti trattati dai relatori ci sarà anche «un approfondimento sul ciclo di vita burocratico finalizzato all’ottenimento di finanziamenti regionali, nazionali o comunitari nelle varie forme esistenti, quali contributi a fondo perduto, i contributi in conto interessi, gli incentivi fiscali, i finanziamenti a tasso agevolato e molto altro», aggiunge Pavan.

«Il sistema bancario è cambiato negli ultimi anni, così come anche le forme di finanziamenti - conclude Boscolo -. Se un’azienda è in difficoltà non è facendo investimenti a caso che si risolvono i problemi, questi devono essere oculati nell’ottica di un ritorno di carattere economico, altrimenti si rischia di dare il colpo di grazia all’azienda e questo è lo scenario da evitare».