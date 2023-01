Lavorare nel turismo a Soave e nell'Est Veronese: più stabile e meno stagionale

Una donna giovane che opera nel settore della ristorazione; diplomata e assunta a tempo determinato in ambito eno-gastronomico. È il profilo del lavoratore turistico tipo nell'area di Soave e dell'Est Veronese. L'analisi emerge dalla ricerca "Percorsi per il settore turistico veronese", una lente di ingrandimento sui territori della Destination Verona & Garda Foundation (Dvg Foundation) commissionata alla Fondazione Toniolo e realizzata da Veneto Lavoro. Una ricerca che questo pomeriggio, 12 gennaio, alle 18, sarà presentata nella sede Rocca Sveva di Cantina di Soave, in Via Covergnino 7 a Soave.

L'incontro sarà aperto da Paolo Tosi, vicepresidente della Camera di Commercio. L'ente ha istituito la Dvg Foundation, la quale raccoglie il 91% delle presenze turistiche provinciali, grazie all’adesione di 64 Comuni.

Seguiranno i saluti di don Renzo Beghini, presidente della Fondazione Toniolo di Verona e gli interventi della ricercatrice Francesca Nadalin e di Paolo Artelio, presidente della Dvg Foundation.

«Nell'area del Soave ed Est veronese - ha spiegato Artelio - le presenze turistiche complessive nel 2021 sono state 297mila (poco meno di 367mila nel 2019, la diminuzione è stata del 18,9%). La percentuale sul totale delle presenze provinciali è stata del 2,3% (2% nel 2019). La quota più elevata è rappresentata dai turisti italiani (69% nel 2021), per i quali si è registrato un aumento rispetto al periodo pre?Covid (quasi 3mila giornate in più, pari al +1,5%). Per gli stranieri si evidenzia un calo di oltre 72mila giornate (?44%)».

Per quel che riguarda il lavoro, si sono registrate 31.255 assunzioni totali, di cui 1.525 hanno interessato le attività dei servizi turistici (il 5%). In questo territorio, si rileva una predominanza del contratto a tempo determinato che, sul totale delle assunzioni ha un peso del 70%, mentre nello specifico delle attività turistiche la quota scende al 68% (se pur in crescita rispetto al 2019). Si tratta di un dato che risulta inferiore a quello rilevato per il complessivo contesto provinciale (82%). Infatti, a differenza delle aree a maggior vocazione turistica, si registra un peso più rilevante del tempo indeterminato (16%) e dell’apprendistato (13%).

Si tratta di dinamiche occupazionali riferite ad un insieme ridotto di lavoratori, impiegati per lo più in attività legate alla specializzazione eno-gastronomica del territorio e per questo non strettamente legate ai picchi turistici che invece si osservano nelle altre destinazioni turistiche.

E analizzando più nel dettaglio le caratteristiche della domanda di lavoro nei servizi turistici, emerge una predominanza di lavoratrici (attenuatasi dal 61% al 59% dopo la pandemia) e di giovani sotto i 30 anni (53%), mentre i lavoratori stranieri interessano il 29% delle assunzioni (32% nel 2019). Quasi la metà dei rapporti di lavoro stipulati nel 2021 ha riguardato lavoratori diplomati, nel 27% dei casi lavoratori in possesso della licenza elementare/media, mentre i laureati superano appena il 4%. Dal punto di vista delle qualifiche professionali nel peculiare ambito turistico del territorio, circa i tre quarti delle assunzioni hanno interessato personale qualificato nelle attività dei servizi, quasi esclusivamente nell’ambito della ristorazione (cuochi, baristi e camerieri). Si rileva quindi un peso marginale della manodopera non qualificata che interessa il rimanente 12% delle assunzioni, valore al di sotto della media provinciale (18%).