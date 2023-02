Lavoro nel turismo e commercio sul lago di Garda, oltre 50 posizioni aperte

Nuovo appuntamento nel Veronese con IncontraLavoro, l’iniziativa di recruiting promossa da Regione del Veneto e Veneto Lavoro con l’obiettivo di far incontrare le imprese alla ricerca di personale con i candidati in cerca di una nuova occupazione.

Mercoledì 8 febbraio presso il sottotetto ex Caserma Artiglieria a Peschiera del Garda, in via Parco Catullo 1, le imprese incontreranno i candidati alla ricerca di un lavoro per la stagione 2023 in strutture turistiche e commerciali (hotel, campeggi, ristoranti, attività di commercio e servizi) del lago di Garda.

La giornata, patrocinata dal Comune di Peschiera del Garda, è organizzata dal Centro per l’Impiego di Affi in collaborazione con Ente Bilaterale del Turismo del Veronese ed Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi, organismi di derivazione contrattuale costituiti dalle associazioni dei datori di lavoro e dalle organizzazioni sindacali che operano nell’ambito del commercio e turismo della provincia di Verona a favore dello sviluppo delle imprese e dei lavoratori, sostenendone la formazione, la professionalità e la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

A partire dalle ore 8:30 i candidati, preselezionati dagli operatori del CPI sulla base dei curricula e delle richieste delle imprese, potranno incontrare le aziende e svolgere colloqui conoscitivi per le oltre 50 posizioni di lavoro disponibili, tra cui addetti alla reception, cuochi, camerieri, baristi, addetti alle pulizie, magazzinieri, da impiegare nelle aree turistiche di Bardolino, Brenzone del Garda, Caprino Veronese, Garda, Lazise, Peschiera del Garda, San Zeno di Montagna e Torri del Benaco.

I disoccupati interessati a partecipare alle preselezioni possono candidarsi online sul portale ClicLavoro Veneto, utilizzando il servizio Centro per l’Impiego Online alla sezione “IncontraLavoro”. All’interno dell’evento "IncontraLavoro Turismo Garda” sono pubblicate le offerte a cui è possibile candidarsi con la descrizione dettagliata dei profili ricercati. I candidati ritenuti idonei saranno invitati a svolgere il colloquio di selezione.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Centro per l’Impiego di Affi, Località Canove 1, telefonando al numero unico 049 7448041.