Veneto, quasi 44 mila posti di lavoro in più nel 2023. Più di 15 mila a Verona

Prosegue su livelli elevati la crescita occupazionale in Veneto nell’arco del 2023. Nel mese di aprile il saldo tra assunzioni e cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato e di apprendistato ha superato le 15.000 posizioni lavorative in più, per un bilancio complessivo che si attesta a +43.900 posti di lavoro dall’inizio dell’anno.

È quanto emerge dall'ultimo rapporto della Bussola dellOsservatorio di Veneto Lavoro, pubblicato nei giorni scorsi.

Anche in virtù delle dinamiche stagionali che caratterizzano il periodo, in occasione delle festività pasquali e in vista della stagione estiva, a determinare tale risultato positivo contribuisce in particolare il lavoro a termine, che tra gennaio e aprile fa registrare 24.500 posizioni a tempo determinato in più (+11.400 nel solo mese di aprile) e un incremento delle assunzioni pari al +6% rispetto all’anno precedente. L’aumento delle stabilizzazioni e la diminuzione delle cessazioni determinano un saldo positivo anche per i contratti a tempo indeterminato (+18.900), mentre l’apprendistato mostra un saldo di 500 posizioni lavorative in più, tutte concentrate nell’ultimo mese. I dati parziali sul lavoro somministrato (gennaio-marzo) evidenziano invece una netta flessione dei saldi per questa particolare tipologia contrattuale, che registra inoltre un calo delle assunzioni del -11% rispetto al 2022.

La domanda di lavoro complessiva si attesta su livelli superiori rispetto ai quattro anni precedenti, sia per quanto riguarda il mese di aprile che l’intero quadrimestre. Nell’ultimo mese le assunzioni sono state complessivamente 59.700, con una crescita del 5% rispetto allo scorso anno, 220.400 dall’inizio dell’anno. Prosegue la crescita delle trasformazioni a tempo indeterminato (+14% nei primi quattro mesi dell’anno). Ad aumentare è in particolare la richiesta di lavoratori over 55 (+11% sul 2022) e di quelli stranieri (+11%). In crescita anche la quota delle assunzioni con contratto part time (+9%), che interessano sempre di più anche gli uomini.

Nei primi quattro mesi dell’anno, le cessazioni dei rapporti di lavoro sono state 176.500, di cui 44.600 nel mese di aprile. Crescono in particolare le cessazioni per fine termine (+8%), che costituiscono quasi la metà delle uscite complessive, mentre le dimissioni, che rappresentano stabilmente un terzo del totale, risultano in lieve riduzione dopo i numeri eccezionalmente alti registrati nel 2022.

I nuovi posti di lavoro si concentrano soprattutto nelle province di Venezia (+18.700 posizioni lavorative, di cui 9.300 nel solo mese di aprile) e Verona (+15.400 posti nel 2023 e + 6.400 nell’ultimo mese). Saldi più contenuti nelle altre province: +4.800 a Padova, +3.000 a Treviso, +2.800 a Vicenza e +2.300 a Rovigo nel quadrimestre. L’unica eccezione è rappresentata da Belluno che presenta un saldo negativo per 3.000 posti di lavoro in meno nel quadrimestre e -2.100 nel mese di aprile. La domanda di lavoro è positiva a Venezia (+18%) e Verona (+7%), a fronte di una lieve flessione nelle altre province (attorno al -3%).

Il settore dei servizi spinge le assunzioni, con una crescita del +9% rispetto ad un anno, il 2022, che già aveva registrato volumi particolarmente elevati. A fare da traino sono in particolare commercio e turismo (+16%). Anche l’agricoltura conferma la sua ripresa, con il 3% in più dei reclutamenti, mentre l’industria paga il contro rimbalzo di alcuni settori, tra i quali l’industria conciaria (-25% dopo il +55% di un anno fa), la produzione di macchine elettriche (-21% contro il +57% del 2022), l’industria chimico-plastica (-19% a fronte di +35%) e il legno-mobilio (-17% oggi, +50% un anno fa). Le costruzioni mostrano una situazione di stabilità, mentre le utilities evidenziano una modesta crescita (+5%). Nel complesso, il settore secondario mostra una flessione del 5%.

Nel 2023 i nuovi ingressi in stato di disoccupazione sono stati 38.300, di cui 34.800 riferite a disoccupati, ovvero persone che hanno concluso un rapporto di lavoro, e 3.500 inoccupati, prevalentemente giovani, alla ricerca del primo impiego in regione. Nell’insieme, si osserva un lieve aumento delle iscrizioni, pari al +2% sullo stesso periodo del 2022. Aumentano le Did (Dichiarazioni di immediata disponibilità) rilasciate dai disoccupati di cittadinanza straniera (+4%).

«Il saldo positivo di 15.000 posti di lavoro nel solo mese di aprile, 43.900 da inizio anno, in Veneto è un segnale davvero positivo di quanto il nostro sistema economico stia crescendo e si stia rafforzando in un contesto che va oltre i confini regionali. Siamo una regione che cresce, produce lavoro e benessere. Lo confermano i numeri. Siamo tornati ai livelli del 2019, anno di riferimento per l’occupazione in cui si è registrato un record di assunzioni. E ora non possiamo che puntare a migliorare». Questo il commento del presidente del Veneto Luca Zaia sul quadro presentato dalla Bussola di Veneto Lavoro.

«Voglio sottolineare che dei 15.000 posti in più di aprile ben 8.500 sono occupati da donne - ha evidenziato Zaia -. È un segnale positivo. Dobbiamo mettere in atto tutte le strategie per far sì che aumenti in maniera sempre più significativa l’occupazione femminile, leva strategica per il nostro sviluppo.

Aprile per l’occupazione è un mese di passaggio verso l’estate. Sono convinto che, con il forte traino che arriverà soprattutto dal settore turistico, nei mesi estivi i numeri dell’occupazione cresceranno ulteriormente», ha concluso il presidente del Veneto.

«I dati di aprile confermano l’andamento positivo dell’occupazione in Veneto. Siamo tornati ai livelli del 2019, che è stato un anno molto positivo. Da inizio 2023 i posti di lavoro dipendente sono quasi 44.000, dei quali 15.000 ad aprile, mese che segna l’avvio della stagione estiva in settori strategici come quelli del turismo e dell’agricoltura soprattutto nelle province di Verona e Venezia. Va detto che il settore dove si registra una flessione è quello dell’industria. Si tratta di un contro rimbalzo dato che lo scorso anno c’è stato un boom di assunzioni. D’altro canto monitoriamo il fenomeno perché è uno dei settori che, tra tutti, lamentano maggiormente la carenza di personale, soprattutto specializzato», ha aggiunto l’assessore regionale al lavoro, istruzione e formazione, Elena Donazzan.