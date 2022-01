Il 2021 in Veneto si chiude con 40 mila posti di lavoro in più, ma restano le incertezze: pandemia e caro energia

Il 2021 si chiude in Veneto con un saldo occupazionale positivo per 39.700 posti di lavoro dipendente, grazie soprattutto all’andamento della seconda metà dell’anno quando il tanto atteso rimbalzo economico seguito al crollo del 2020 ha spinto anche il mercato del lavoro regionale. È quanto emerge dai dati della Bussola di Veneto Lavoro, che consentono di stilare un primo bilancio di quanto accaduto nell’anno appena concluso.

A crescere non sono solo i contratti a termine (+38.500), tipologia contrattuale preferita dalle imprese nei periodi di maggiore incertezza e che sta ora ricostruendo quel bacino di posizioni lavorative andato perso durante il lockdown, ma anche i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, a lungo protetti anche da cassa integrazione e divieto di licenziamento, seppure con un saldo molto meno positivo rispetto al 2019.

La domanda di lavoro si è invece fermata su volumi inferiori al 2019, con un calo delle assunzioni pari al 9%, soprattutto a causa dell’andamento registrato nei primi mesi dell’anno quando erano ancora in vigore importanti restrizioni. La flessione si è concentrata in alcuni settori produttivi quali occhialeria (-30%), turismo (-22%), concia (-17%) e commercio (-10%), ma non sono mancati comparti che hanno registrato incrementi anche rilevanti: dalle macchine elettriche (+17%) all’industria chimica e plastica (+11%), dalle attività culturali (+12%) ai servizi finanziari (+11%). Il mese di dicembre ha confermato l’inversione di tendenza della seconda parte dell’anno e ha fatto registrare un aumento delle assunzioni pari al 5%.

Analogamente alle assunzioni, anche le cessazioni di rapporti di lavoro si sono confermate in flessione (-11%), con una netta prevalenza di quelle per fine termine (che rappresentano il 52% del totale) e delle dimissioni (34%). Queste ultime sono però in aumento del 9% rispetto al 2019, in virtù soprattutto di una rinnovata dinamicità del mercato del lavoro che consente a molti lavoratori di trovare altrove migliori condizioni di impiego. Anche per effetto del divieto protrattosi fino allo scorso autunno, i licenziamenti economici individuali e collettivi risultano dimezzati nel confronto con il 2019. Neppure lo sblocco definitivo del 31 ottobre, dopo quello parziale del 30 giugno, sembra aver provocato i temuti scossoni sul mercato del lavoro: da luglio ad oggi ne sono stati effettuati circa 9.400 rispetto ai 16 mila del 2019 e ai 15 mila del 2018.

A livello territoriale l'andamento del mercato del lavoro è risultato sostanzialmente omogeneo. In tutte le province i saldi sono positivi e migliori rispetto al 2019, con punte di 8.200 posti di lavoro dipendente guadagnati a Verona, 7.650 a Padova e 6.500 a Vicenza. Le assunzioni però sono distanti dai livelli del 2019, con cali compresi tra il -1% di Rovigo e il -19% di Venezia. In controtendenza Vicenza, che registra un +2%.

Per questo inizio di 2022 permangono le incognite che hanno caratterizzato la chiusura dell’anno: l’evoluzione pandemica continua a destare preoccupazione anche per le possibili ricadute sul sistema economico e occupazionale, la crescita dell’inflazione non sembra essere un fenomeno transitorio, l’aumento dei costi dei prodotti energetici, delle materie prime e dei semilavorati rischia di riflettersi anche sulle modalità di produzione, con possibili sospensioni delle attività e rallentamenti nell’evasione degli ordini, mentre il mercato del lavoro è alle prese con difficoltà di reperimento della manodopera da un lato e di reimpiego dei lavoratori in alcuni settori dall’altro.

«Il 2021 è stato per il mercato del lavoro veneto l’anno della ripartenza, anche se è evidente che si tratta in buona parte di un effetto rimbalzo rispetto ad un anno molto difficile quale è stato quello di esordio della pandemia - afferma l’assessore regionale del Veneto Elena Donazzan - ma non può esserci crescita dell’occupazione senza un sistema economico solido e senza un adeguato potere d’acquisto delle famiglie. Da questo punto di vista il 2022 desta molte preoccupazioni. Lo spropositato rincaro di energia e gas e del costo delle materie prime cui stiamo assistendo rischia di mettere in ginocchio le nostre imprese ancora più della pandemia e l’aumento dell’inflazione sembra destinato ad accompagnarci a lungo».

«Auspico - conclude l’Assessore regionale al Lavoro - che il governo mantenga alta l’attenzione anche su questi temi oltre che, giustamente, sull’evolvere della situazione sanitaria. Ma bisogna intervenire in fretta». Tutti i dati sull’andamento del mercato del lavoro veneto nel 2021 sono disponibili nella Bussola di Veneto Lavoro pubblicata nella sezione dedicata del sito www.venetolavoro.it.