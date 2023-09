Lago di Garda piace anche a settembre, turisti attirati da clima ed eventi

Il Lago di Garda resta una meta turistica gradita anche a settembre. A confermarlo è l'osservatorio del turismo di Federalberghi Garda Veneto oltre ad alcuni operatori locali del settore. Il periodo di settembre è stato molto soddisfacente per il turismo gardesano e ci sono buoni auspici anche per ottobre, sull'onda delle attività ancora aperte e degli eventi in programma.

A settembre 2023, l'osservatorio del turismo del Garda Veneto ha registrato una buonissima occupazione, di qualche punticino percentuale superiore rispetto allo stesso periodo del 2022. Comunque un’occupazione complessiva pari all’85%, pressoché costante per tutto il mese.

Anche per il mese di settembre sono i tedeschi a rappresentare la presenza maggioritaria, seppur con una lieve diminuzione di occupazione rispetto allo stesso periodo del 2022. Valore tuttavia ampiamente compensato dal turismo anglosassone. Gli inglesi raggiungono picchi del 15% del mercato turistico del Garda Veneto. Stabile il mercato interno e le altre nazionalità europee, con il mantenimento della clientela proveniente dall’Est Europa per numeri e percentuali dei mesi precedenti.

Il pernottamento medio di settembre 2023 si conferma di poco superiore alle 6 notti, per diminuire verso fine mese. Tuttavia questa rappresenta una curva di discesa naturale sia per il periodo in oggetto che per dinamiche di soggiorno.

Ed il ricavo medio generale per camera a notte è in linea con il medesimo periodo del 2022.

Il turismo sul Garda tiene ancora anche in questo inizio di autunno ed è merito anche degli eventi come la Festa dell'Uva. La curva delle prenotazioni, infatti, cresce in modo considerevole nei giorni che vanno dal 28 settembre al 2 ottobre. La Festa dell’Uva genera un +4% circa di volume medio complessivo delle prenotazioni di settembre. Si nota quindi un incremento generale delle richieste già a un mese dall’evento e sempre più a macchia d’olio sul territorio, con Bardolino come epicentro.

A Peschiera e Castelnuovo del Garda, settembre è stato buono per Claudia Speri, che ha commentato: «Buonissima occupazione, soprattutto questi primi 20 giorni del mese. Anche le proiezioni sono buone e a differenza degli altri mesi della stagione, io e anche altri colleghi notiamo una maggiore tendenza della clientela a programmare e quindi a prenotare per tempo il soggiorno in questo periodo, cosa che ci permette di lavorare meglio e con meno ansia. Del resto, settembre è un mese che registra buoni numeri da tempo. Anche l’afflusso dovuto a Marmomac è stato buono quest’anno».

Anche a Lazise, i commenti sono positivi. «Settembre molto bene - ha detto Virginia Torre - Un’ottima occupazione media, con un’onda lunga che si sta riflettendo qui fino alla prima decina di giorni di ottobre, per la quale registriamo già buoni numeri. Da tempo registriamo un allungamento della stagione estiva grazie a settembre, mese che sta diventando sempre più importante e gettonato qui sul Garda, complici una migliore temperatura e le iniziative enogastronomiche che vengono proposte dal territorio».

Annalaura Salandini, a Bardolino, conferma l'aumento dei pernottamenti per La Festa dell’Uva. E Luigi Zermini, a Garda e Costermano, ha descritto settembre come mese «glorioso» per i buonissimi numeri registrati. «La carenza di tedeschi che abbiamo accusato un po’ quest’anno per via della recessione, è stata coperta in gran parte da un aumento dei turisti inglesi, in particolare a Garda - ha spiegato Zermini - La tendenza a privilegiare settembre per un soggiorno sul lago di Garda è tuttavia iniziata da tempo. Cambia anche il tipo di turista, dopo la chiusura delle vacanze "di massa", e così le sue richieste ed esigenze».

L'umore è simile anche a Torri del Benaco. «Settembre buono per un territorio che comunque gode di prenotazioni consolidate con largo anticipo e pochi last minute, con punte di occupazione che qui a Torri hanno toccato il 60-65% - ha detto Mirko Lorenzini - Fino all’8 di ottobre si lavorerà bene, ci sono buone prenotazioni, poi tutto sarà legato moltissimo al meteo. In generale siamo soddisfatti di questo settembre e di questo autunno, tant’è vero che alcune strutture chiuderanno solo a metà ottobre e altre, come la mia, addirittura faranno tutto il mese.

Conferma il sentiment dei colleghi anche Giuditta Isotta di Brenzone sul Garda. «Settembre si riconferma un bel mese e ottobre sembra ricalcare questo trend - ha commentato Isotta - In questo periodo arriva una clientela affezionata al territorio e attirata dal clima gardesano di questo momento dell’anno. Noto molta richiesta anche per i primi 10 giorni di ottobre e confermo come in questo momento si stia lavorando molto bene, anche meglio che in agosto».

Vittorio Mazzoldi da Malcesine ha dichiarato: «Settembre mese molto buono anche qui sull’alto lago. Un po’ ce lo aspettavamo, le prenotazioni erano buone, con tendenza della clientela a prenotare maggiormente per tempo rispetto ad altri mesi. Anche confrontandomi con altri colleghi la visione per questo periodo è buona e confermo che la presenza di iniziative legate all’enogastronomia e ai prodotti tipici del nostro territorio ci aiuta a creare engagement e buone presenze, soprattutto nei fine settimana».

Infine, è andata bene anche a San Zeno di Montagna, secondo Corrado Bonetti: «Siamo in linea con i numeri dello scorso anno, con soggiorni prenotati per tempo e clientela affezionata, che vede in questo mese uno dei momenti più belli per venire a trovarci, soprattutto per il clima, meno afoso ma comunque mite».