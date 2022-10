Kentucky Fried Chicken cerca nuovo personale per i suoi ristoranti nel Nord Est: offerte di lavoro anche a Verona

Kentucky Fried Chicken, il colosso del pollo fritto presente in 145 paesi nel mondo ha annunciato di aver aperto ben trenta posizioni di lavoro distribuite nei ristoranti di Verona, Venezia, Marcon, Padova, Bolzano, Udine e Villesse. Le posizioni, secondo quanto comunicato in una nota dal gruppo, sono «a tempo pieno o part-time» e si riferiscono alle seguenti posizioni: Assistant del Restaurant General Manager, Team Member e Team Member Cook. Le assunzioni, viene quindi spiegato, saranno effettuate «dalle società che gestiscono in franchising i ristoranti interessati». Il contratto di riferimento è «il CCNL Turismo Pubblici Esercizi».

In base a quanto riferito dall'azienda, in Kfc l’Assistant del RGM (Restaurant General Manager) supporta il Restaurant General Manager nella gestione e nella leadership giornaliera del team, sovrintendendo i turni sia in funzione della gestione e ottimizzazione delle vendite sia dell’applicazione di tutti gli standard e le procedure aziendali. A sua volta il Team Member si occupa invece della vendita e del contatto con il pubblico, mentre il Team Member Cook è incaricato di cucinare i prodotti KFC secondo gli standard qualitativi aziendali e secondo le procedure operative approvate.

Foto Ufficio Stampa Kentucky Fried Chicken KFC

Tutti i dettagli sulle assunzioni si possono trovare all’indirizzo web https://www.kfc.it/vuoi-essere-dei-nostri/, insieme alle specifiche che riguardano i requisiti richiesti per ogni posizione. L'azienda spiega che «verranno inoltre valutati capacità di lavorare in team, di gestire e risolvere problemi, autonomia organizzativa, flessibilità, dinamicità e attenzione, passione per il ruolo e professionalità».

Kfc è al momento presente in quattordici Regioni italiane e, secondo quanto sottolineato nella nota del gruppo, a partire dal 2014, ovvero l'anno in cui il marchio del Colonnello Harland Sanders ha varcato i confini nazionali, sono «oltre 1.400 i posti di lavoro creati da Kfc in Italia, con una presenza femminile pari al 52%». Nel complesso si stimano oltre dieci milioni di clienti serviti nel 2021, per un giro annuo d’affari complessivo di circa settanta milioni di euro.