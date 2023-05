«Inflazione, rientro più lento del previsto». A Verona prezzi saliti del 7,4%

Nel mese di aprile, in Veneto l'indice medio dei prezzi è aumentato del 7,7% rispetto a marzo. Secondo gli ultimi dati Istat, Venezia risulta la provincia che in questo mese ha visto aumentare di più i prezzi (+8,1%), seguita da Padova con +8% e Verona con +7,4%.

Nel capoluogo scaligero, tra i prodotti alimentari con maggior aumento dei prezzi si trovano la frutta fresca o refrigerata con +6,6% , mentre calano le carni diverse da bovina, suina e pollame (-2%) e gli oli alimentari diversi da olio d'oliva (-1,6%).

«I dati Istat definitivi di aprile confermano, purtroppo, un rientro dall'inflazione più lento del previsto e quella che sembrava essere una frenata, è stata in realtà soltanto un'illusione ottica dovuta al ribasso delle bollette di luce e gas - ha commentato Cristina Giussani, presidente Confesercenti Veneto - Si conferma quindi l’allarme per una situazione che non è ancora risolta e che proietta una grande incertezza sulle famiglie, che stanno continuando a vedere eroso il loro potere d’acquisto e già stanno manifestando una minore spesa su alcuni beni, anche di prima necessità: tra gennaio e marzo i volumi delle vendite alimentari sono scesi in media nazionale del 4,7%, mentre le vendite non alimentari hanno registrato una flessione dell'1,6%, per un calo complessivo dei volumi del 3%».