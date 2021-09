Rincari shock sulle bollette energetiche: il governo eviterà ai cittadini la stangata d'ottobre

La "stangata" di ottobre può aspettare. Il governo vuole evitare il rincaro delle bollette di luce e gas che dal prossimo mese potrebbero essere ben più salate delle pregresse, si parla addirittura di rincari del 40%. Al di là del dibattito che coinvolge esperti e meno esperti intorno alle cause sociali ed economiche globali, resta infatti da risolvere nell'immediato il nodo che forse più interessa i comuni cittadini, ovvero come evitare che dal prossimo mese si patiscano dei salassi in bolletta.

Fonti dell'esecutivo citate dall'Ansa, riferirebbero di un imminente incontro tra il premier Mario Draghi ed i ministri Roberto Cingolani (Transizione Ecologica) e Daniele Franco (Economia). L'obiettivo è quello di evitare ai cittadini la stangata autunnale, ecco perché la dead line d'intervento è fissata entro la fine del corrente mese di settembre. ll governo sarebbe infatti intenzionato a scrivere un apposito provvedimento per realizzare un taglio immediato delle bollette nel prossimo trimestre, il cui valore si stima potrebbe aggirarsi attorno ai 3 miliardi di euro, ma starebbe anche lavorando su un intervento strutturale.

A fornire rassicurazioni è stato proprio lo stesso ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani intervistato su Radio1: «Va riscritto il metodo di calcolo», ha detto il ministro con riferimeto alle bollette energetiche, quindi aggiungendo: «Lo stiamo facendo in queste ore». La cosa più urgente resta comunque «mitigare l'aumento del trimestre, che c'è in tutto il mondo e all'80% dipende dall'aumento del gas». Il ministro ha quindi spiegato: «Poi c'è da mettere in piedi un intervento più strutturale. Bisogna ragionare su come è costruita una bolletta, va riscritto il metodo di calcolo. Ci stiamo lavorando».