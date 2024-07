Silicon Box non investe in Veneto, Zaia: «Siano resi pubblici i dossier»

Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha chiesto ufficialmente che il Governo renda pubblici i dossier presentati per attirare gli investimenti sulla produzione di chip in Italia. Produzione che non sarà a Vigasio né per il colosso americano Intel né per Silicon Box di Singapore.

La richiesta arriva dopo giorni di critiche rivolte alla Regione Veneto, accusata di non aver fatto abbastanza per favorire insediamenti industriali che avrebbero portato nel Veronese investimenti miliardari e tanti nuovi posti di lavoro. Di «una grande occasione mancata per la provincia di Verona, ancora una volta non tutelata come meriterebbe» ha parlato il consigliere regionale di Forza Italia Alberto Bozza. Mentre il giudizio della consigliera del PD Anna Maria Bigon è anche più duro. Per la consigliera, la Regione è stata inadeguata «nel farsi territorio attrattivo per l'insediamento di produzioni innovative in grado di avviare un circolo virtuoso, economico e occupazionale». E la stessa Bigon ha chiesto di far sapere cosa abbia fatto il Veneto «per cercare di cogliere questa duplice occasione purtroppo persa in modo poco dignitoso».

E Zaia non intende nascondersi, tanto che questa mattina, 1 luglio, ha chiesto all'esecutivo nazionale di far conoscere i dossier presentati dal Veneto. Dossier che non hanno convinto Intel, la quale ha rinunciato agli investimenti in Italia, e neanche Silicon Box, che invece realizzerà il proprio stabilimento in provincia di Novara. «Non mi sembra che ci siamo mossi male - ha dichiarato il presidente della Regione - Ma per evitare dibattiti a volte fantascientifici, vorrei che fossero resi noti i dossier. Perché non è vero che il problema è quello delle infrastrutture. Ammesso che il problema sia l'assenza del casello autostradale di Vigasio, su un 1,2 miliardi di investimenti pubblici il problema del casello sarebbe stato risolto. Tra l'altro, il casello veniva fatto sulla A22, la cui gestione non compete alla Regione Veneto. Io ho invece l'impressione che ci siano altre motivazioni, ma ce le dicano. Perché la nostra è una zona prontamente industriale, mentre quella piemontese è più agricola. Quindi se ci sono altre motivazioni, ce le dicano. Non vorrei che ci siano motivazioni di tipo internazionale o di diplomazia. Il nostro dossier è ottimo e prima o poi in quell'area di 450 ettari si insedierà qualcuno che vuole davvero investire in Veneto».