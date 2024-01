Sfumato l'insediamento Intel a Vigasio? Bozza: «Non si è fatto abbastanza, anche in Regione»

A Davos, in Svizzera, è in corso il World Economic Forum e da lì è arrivata una doccia fredda per l'area veronese ed il Veneto. «In questo momento non c'è nulla di attivo, siamo focalizzati sugli stabilimenti in Germania e Polonia», sono le parole di Pat Gelsiger, ad di Intel, interrogato da La Repubblica, che sembra allontanare definitivamente la possibilità di un insediamento in Italia della multinazionale americana che produce microprocessori.

Negli ultimi mesi era stata ventilata la possibilità di veder nascere nella zona di Vigasio un importante sito produttivo, che tra diretti ed indotti avrebbe potuto creare circa 5 mila posti di lavoro. È da settembre 2022 che si discute di questa possibilità, per la quale si è spesa la politica veronese e regionale, nella speranza che la trattativa del Governo Meloni andasse a buon fine. Il progetto sembra invece definitivamente sfumato e non sembrano arrivare commenti dal ministero delle Imprese e Made in Italy o piani alternativi per intercettare nuovi investimenti.

Grande disappunto sul tema è stato espresso anche dal consigliere regionale di Forza Italia Alberto Bozza, che non risparmia osservazioni a Palazzo Balbi.

Bozza ricorda che un anno fa aveva presentato in Consiglio regionale, e fatto approvare, una risoluzione a favore dell’arrivo della multinazionale americana del microchip a Vigasio, continuando poi a seguire la questione con gli uffici regionali e presentando un’interrogazione alla vicepresidente regionale e assessore a Trasporti e Infrastrutture Elisa De Berti per chiedere rassicurazioni sulla realizzazione del nuovo casello autostradale di Vigasio sulla A22, «opera fondamentale sul piano viabilistico per essere più attrattivi con Intel».

«Rassicurazione che non ci sono state o quantomeno non mi hanno soddisfatto – ricorda ora Bozza – la De Berti in aula mi aveva risposto in maniera vaga. Io le avevo chiesto di muoversi politicamente con il Ministero dei Trasporti per confermare la valenza strategica dell’opera anche per la Regione e per trovare la modalità di accelerare l’iter dell’opera, che già rientra nel piano d’investimento di Autobrennero». Il fatto è, dice Bozza, «che se da un lato chiaramente Intel avrà fatto delle sue valutazioni collegate al business per scegliere d’investire in Germania e Polonia e non in Italia e a Vigasio, dall’altro non si è fatto abbastanza, anche in Regione, sul piano infrastrutturale e viabilistico per risultare più interessanti». Perché, continua Bozza, «il casello autostradale di Vigasio non è l’unica opera fondamentale che manca a sud di Verona e sui cui la Regione e l’assessore De Berti non danno certezze, penso anche alla variante della Statale 12».

«La rinuncia di Intel – conclude Bozza – è una grande occasione mancata per lo sviluppo economico e tecnologico del Paese e del Veneto. Intel avrebbe investito miliardi e dato migliaia di posti di lavoro al nostro territorio. Ora anche il Governo dica cosa intende fare. Mi auguro che anche il Presidente Zaia, che sul tema aveva fatto molti annunci e dichiarazioni, ci dica, adesso che la situazione ha preso una piega negativa, se per Vigasio, sito logistico per sua natura dato il collegamento al Brennero, c’è il famoso piano B a cui più volte ha accennato».