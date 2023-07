Fedrigoni investe in ricerca e sviluppo e crea il suo Innovation Center

In uno spazio di 3mila metri quadrati a fianco della sede scaligera nascerà l'Innovation Center del gruppo Fedrigoni. Il centro conterrà l'area ricerca, sviluppo e innovazione, l'incubatore di idee innovative FedLab, il Customer Experience Center e la Customer Academy.

Per vincere le sfide di domani, dunque, Fedrigoni innova oggi, investendo in ricerca e sviluppo, mettendo a fattore comune le conoscenze, alternando i punti di vista e scommettendo sui processi di open innovation tra imprese, università, start-up e fruitori di prodotti e servizi. Tutto questo, e molto altro, troverà spazio nell'Innovation Center che il gruppo sta allestendo a Verona e che sarà pienamente operativo nel primo trimestre 2024.

L’investimento, che prevedrà una quota di finanziamento pubblico tramite i fondi del Pnrr, consentirà di centralizzare, coordinare e ottimizzare funzioni fino ad oggi parcellizzate sul territorio italiano ed europeo.

Fedrigoni ha scelto di spingere l’acceleratore della ricerca e sviluppo, nonostante il contesto economico tra i più incerti e complessi degli ultimi decenni. «Crediamo che senza un miglioramento continuo non ci sia futuro - ha commentato Marco Nespolo, amministratore delegato di Fedrigoni Group - E questo miglioramento passa certamente da ricerca e sviluppo, ma anche dallo scambio di esperienze e dalla collaborazione tra differenti competenze, per avere uno sguardo più ampio possibile e cogliere tutte le opportunità. Un esempio tra tutti, la continua collaborazione e co-creazione tra noi e i clienti e alcuni fornitori strategici, una vera ricetta vincente. L'Innovation Center - continua Nespolo - vuole essere la casa dell’innovazione per il mondo delle carte speciali per il packaging e la comunicazione creativa, delle etichette e degli autoadesivi di qualità, un luogo fisico dove mettere insieme i migliori talenti, dentro e fuori Fedrigoni, e le soluzioni tecnologiche più avanzate per sviluppare specifici progetti, prodotti e applicazioni che supportino i clienti nella transizione ecologica. Alcuni esempi sono i sensori rfid per carte intelligenti, non solo per etichette, o l’introduzione di carte realmente alternative alla plastica (anti-strappo, anti-unto, impermeabili, trasparenti) realizzate con fibre rinnovabili o materie prime riciclabili, come i termoformati in cellulosa. I clienti stessi potranno partecipare ancora più efficacemente al nostro processo creativo, grazie a un’area dedicata in cui immergersi nel mondo Fedrigoni, toccando con mano i prodotti e facendo esperienze di realtà aumentata, e realizzare prototipi e soluzioni personalizzate. Questo progetto ambizioso sarà aperto alla collaborazione con i nostri fornitori e partner strategici, con l’obiettivo di creare un impatto significativo sull’intero ecosistema in cui operiamo».

L’Innovation Center sarà costituito da quattro aree tra loro strettamente complementari, realizzazione pratica di un concetto di innovazione che vuole aprirsi all’esterno, coinvolgendo anche clienti e utenti. La prima ospiterà il team di ricerca, sviluppo e innovazione del gruppo, con laboratori per le analisi di nuove materie prime, a partire dalle fibre riciclate e alternative alla cellulosa; macchine all’avanguardia per testare e prototipare nuovi trattamenti minimizzando l’impatto ambientale; stampanti per fare prove di stampa digitale; un magazzino campioni totalmente automatizzato che raccoglierà oltre 8.000 esempi di carte speciali.

La seconda sarà dedicata a FedLab, l’incubatore-acceleratore di nuove idee da trasformare in prodotti, servizi o processi altamente sostenibili, anche attraverso un ecosistema di eccellenze, partnership e collaborazioni già in atto con università e centri di ricerca italiani e stranieri come gli atenei di Milano, Napoli e Pisa, l'International Paper Engineering School di Grenoble Inp-Pagora e il Pulp and Paper Research & Technical Centre (Ctp), imprese e start-up che potranno lavorare insieme in spazi di co-working.

La terza area accoglierà il Customer Experience Center, dove attraverso l’esposizione di prodotti sia reali che virtuali, accessibili tramite schermi e tavoli "touch", Fedrigoni offrirà differenti percorsi esperienziali interattivi e immersivi, soddisfacendo le esigenze di tutti i visitatori che potranno arrivare fino a progettare e configurare in tempo reale un prodotto personalizzato. Tramite un sistema di crowdsourcing, chi lo vorrà potrà anche contribuire con le proprie idee e intuizioni allo sviluppo di nuove soluzioni.

Infine, nella quarta area troverà posto la Customer Academy, un centro di apprendimento e formazione per tutta la comunità Fedrigoni che mira a diventare punto di riferimento per l’intero mondo delle carte speciali e dei materiali autoadesivi, in cui partecipare a eventi, condividere competenze e abilità, intensificare la collaborazione per una crescita sostenibile.