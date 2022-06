Anche in Veneto è ormai prossima a partire la stagione dei saldi estivi

Temperature sempre elevate e febbre da shopping alle porte: torna puntuale anche quest'estate il periodo dei saldi estivi. Si comincerà sabato 2 luglio 2022 in tutte le Regioni, ad eccezione della Sicilia che anticiperà già a venerdì 1 luglio. In Veneto dunque l'appuntamento con l'inizio dei saldi è per questo weekend, mentre il periodo dedicato alle promozioni si concluderà il 31 agosto 2022. Nei trenta giorni antecedenti, è vietato effettuare vendite promozionali.

Secondo un sondaggio di Confesercenti Veneto su un campione di circa duecento consumatori, circa il 60% è in attesa dei prossimi saldi estivi per acquistare articoli ai quali sta pensando da tempo. Si tratta in prevalenza di donne e giovanissimi (meno di 24 anni). Oltre la metà di coloro che faranno acquisti si recherà presso i negozi di fiducia, ma soprattutto nella fascia più giovane è in costante aumento il ricorso all’acquisto online.