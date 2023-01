Bikers pronti ad invadere Verona: inizia venerdì in fiera il Motor Bike Expo

Prende il via domani, venerdì 27 gennaio, il Motor Bike Expo a Veronafiere, il più grande evento italiano dedicato ai motociclisti, e tra i più importanti in Europa, con migliaia di moto, 720 aziende espositrici da 35 nazioni, 7 padiglioni e 5 aree esterne per un totale di 100 mila metri quadrati e 150 eventi in programma. Per tre giornate, fino a domenica 29 gennaio, MBE presenta alla fiera scaligera i grandi produttori mondiali, l'arte delle moto custom, esibizioni sportive e spettacolari, accessori, abbigliamento, proposte turistiche e tutte le ultime tendenze e il lifestyle che girano intorno alle due ruote.

Tra le novità di questa 15ª edizione, l’area "USA Village": uno spazio internazionale di aziende e preparatori con moto modificate dai più importanti customizer americani, con realizzazioni scenografiche ed entusiasmanti in un mix di tecnologia, abilità artigianale e capacità creativa.

Programmate in fiera anche due celebrazioni importanti: i cento anni di BMW Motorrad che, oltre alle nuove proposte, porta a Verona il suo primo modello prodotto nel 1923 a Monaco; e i 120 anni di Harley-Davidson, che ha scelto Motor Bike Expo per l'anteprima assoluta della gamma 2023.

I dati Ancma (l'associazione italiana produttori ciclo, moto e accessori) segnalano un anno vicino alla parità per il settore moto rispetto al 2021 (+0,95%) con 291.661 veicoli venduti. Per segmento, bene le moto che chiudono con 126.571 unità e un incremento del 6,35%. Ma è ottimo il risultato dei ciclomotori, con una crescita del 13,3% e 21.245 veicoli venduti, segmento con un forte potenziale tra i più giovani.

Proprio alla "Generazione Z" Motor Bike Expo 2023 ha voluto dedicare un'area esclusiva con novità e modelli 50/125 cc proposti dai principali marchi, affiancata da uno spazio animato da youtuber e influencer dove i giovani potranno confrontarsi e dialogare con i testimonial della moto. Anche 600 studenti delle scuole tecniche, oggi figure più che mai strategiche per il futuro del settore, sono presenti a MBE con una serie di incontri formativi animati da tecnici, esperti e manager che operano nelle principali aziende.

TAGLIO DEL NASTRO - Mercoledì, il taglio del nastro di Motor Bike Expo 2023 è in programma alle 11.30, davanti al palco del padiglione 2. Partecipano: Federico Bricolo, presidente di Veronafiere, Maurizio Danese, amministratore delegato di Veronafiere, Stefano Valla, presidente del Consiglio comunale di Verona, Francesco Agnoletto e Paola Somma, organizzatori di Motor Bike Expo.

PARCHEGGIO SCAMBIATORE DELLA GENOVESA - Nell’ambito del piano predisposto da Comune di Verona, Veronafiere e MBE per ridurre l’impatto del traffico sulla viabilità, sabato 28 e domenica 29 gennaio è attivo ogni 20 minuti un bus navetta gratuito che collega il Parcheggio scambiatore della Genovesa (800 posti disponibili) a Veronafiere, con corse dalle 8 alle 20.