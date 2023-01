Unione Nazionale Consumatori: «Inflazione a Verona del 9% nel 2022»

Non sono molto simili, anche se descrivono lo stesso fenomeno: sono i numeri dell'inflazione in Italia nel 2022. Anno in cui i prezzi sono decisamente aumentati, ma calcolare di quanto siano effettivamente cresciuti non è facile. I dati diffusi dall'Istat, ad esempio, indicano che a Verona l'inflazione è stata dell'11,6%. Un percentuale resa più comprensibile da un ipotetico carrello della spesa di una famiglia veronese media: carrello della spesa che dalla fine del 2021 alla fine del 2022 è diventato più costoso di 2.700 euro. Diversi invece sono i calcoli eseguiti dall'Unione Nazionale Consumatori (Unc) che ha diffuso i risultati del suo studio sull'inflazione media dell'anno scorso.

Per Unc, la città che ha fatto registrare l'inflazione media più alta d'Italia è Catania. Nel capoluogo siciliano è stata calcolata un'inflazione del 10,3%. Cifra che per una famiglia standard catanese ha significato spendere 2.045 euro in più rispetto al 2021.

Ma se quello di Catania è l'aumento maggiore in percentuale, quello di Bolzano è l'aumento maggiore in euro. Nel città altoatesina, infatti, l'inflazione media è stata del 9,7%, che si è tradotta in extra costi per le famiglie di 2.578 euro. Sul podio con Bolzano ci sono Trento (inflazione del 9,3% e aumento di spesa annuo di 2.434 euro) e Bologna (inflazione del 9% e spesa supplementare media di 2.245 euro). L'inflazione registrata da Unc a Bologna è la stessa di Verona (9%), ma per le famiglie veronesi la spesa è aumentata di 2.095 euro. Un aumento che si attesta al decimo posto nella classifica dell'Unione Nazionale Consumatori.