Inflazione erode bilanci famigliari. A Verona spese annue crescono di 283 euro

L'inflazione si fa sentire in Veneto più che in altre regioni e nella città di Verona l'aumento dei prezzi si traduce in oltre 280 euro in più rispetto all'anno scorso. Il capoluogo scaligero è infatti tra le prime grandi città italiane maggiormente colpite dall'inflazione. La classifica è stata realizzata dall'Unione Nazionale Consumatori, prendendo in considerazione solo i capoluoghi di regione e le città con più di 150mila abitanti e basandosi sui dati dell'inflazione di maggio resi noti da Istat.

La graduatoria non mette le città una dopo l'altra seguendo l'aumento inflattivo, ma mostra cosa significa quell'aumento per un'ipotetica famiglia media che vive nelle diverse città. Al primo posto, ex aequo, ci sono Parma e Rimini dove un'inflazione dell'1,6% vuol dire per una famiglia media spendere 435 euro in più in un anno. Venezia è al secondo posto, con un aumento dei prezzi dell'1,4% e un aumento di spesa annua per una famiglia media di 369 euro. Terzo posto per Firenze con inflazione dell'1,4% e un costo di spesa annua maggiorato di 366 euro.

Verona è ottava con un'inflazione dell'1,1% che per una famiglia media veronese equavale ad 283 euro in più all'anno per la spesa quotidiana. La città scaligera è la terza del Veneto in questa classifica dopo Venezia e Padova (inflazione dell'1,2% e 308 euro in più per la spesa di una famiglia). E nessun'altra regione ha tre grandi città nella top ten di questa classifica. E infatti il Veneto è la regione con l'aggravio medio più alto per le famiglie. Con un'inflazione dell'1,3%, una famiglia veneta media paga 324 euro in più all'anno.